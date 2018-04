Jaitt, ¿Presidente?: le allanaron la casa, declaró por siete horas y Twitter la ama: #NatachaNoMiente fue tendencia

La morocha insiste en que es víctima de una persecución y hasta afirmó que planea irse del país porque su vida corre peligro

Horas muy agitadas para Natacha Jaitt, luego del terrible escándalo que desató en el programa de Mirtha Legrand hace 10 días, denunciando sin demasiadas evidencias a importantes periodistas en relación a la red de pedofilia que se destapó en el fútbol, y aparentemente asesorada por una ex agente de inteligencia. Convocada a declarar luego de su paso por la mesa de La Chiqui, la vedette se escapó la semana pasada en plena interrogación, pero ahora regresó y, tras siete horas de declaraciones, insistió con que su vida corre peligro y por eso es que decidió irse del país.

Para colmo, ayer su domicilio fue allanado a raíz de una investigación por supuesto espionaje ilegal que se abrió tras una autodenuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por los dichos de la mediática en la TV: la morocha deslizó que sabía lo que sabía porque había sido contratada por alguien para espiar al jet-set, y por eso terminó respondiendo ante el juez.

Tras el operativo, Jaitt afirmó que se sintió una “criminal” por el operativo que llevaron adelante agentes federales. Eran las 11 de la mañana y el día de la ex stripper estaba ya muy picante: entonces salió a la puerta de su casa del barrio porteño de Villa Urquiza para hablar con los medios y lo primero que aclaró fue que estaba sin dormir, ya que la situación “era muy delicada”.

“Soy la pelotuda del año, fui tratada como una criminal cuando lo que hago es defender a los pibes abusados y contagiados de HIV. Lo cierto es que a las 8 me arrebataron la puerta como a una criminal, no entendía nada”, dijo Jaitt en una improvisada conferencia de prensa a la que salió con la imagen de una virgen y un oficio judicial en la mano.

Los procedimientos fueron pedidos por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, en busca de dispositivos electrónicos y elementos de comunicación que usualmente se utilizan para tareas de inteligencia, a raíz de la autodenuncia de la AFI que busca descartar sospechas en torno a los dichos de la mediática en el programa de Mirtha Legrand.

La ex conductora radial aclaró que el allanamiento fue realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que le negaron la entrada a los oficiales de la comisaría 47 que le brindan protección.

“Otra vez se llevaron cosas, y todavía no me devolvieron lo allanado el año pasado por la causa de la puntita (en referencia a la demanda del ex jugador Diego Latorre)”, agregó.

“Me revolvieron todo, se llevaron los celulares y lo único que sé es que la causa es una denuncia de un ‘NN sobre averiguación de delito’, dijo Jaitt.

La mediática manifestó que se “expuso” para colaborar en la causa sobre los abusos a juveniles de Independiente, por la que anteayer declaró como testigo, y afirmó: “No estoy imputada fui a colaborar, a mi nadie me citó”.

“Yo voy a colaborar por los chicos abusados, en los que nadie piensa, pero me voy a ir del país porque no tengo protección. Entiendan que estoy ayudando a sus hijos”, arremetió antes los periodista visiblemente acongojada.

Natacha, quien confesó ejercer la prostitución, lleva varios días explicando a quien quiera escuchar que ella “no es Nisman” y que no tiene planeado quitarse la vida, argumentando que desde que abrió la boca en el programa de Mirtha, la mafia que denunció la persigue: el hostigamiento judicial sería en ese sentido, según la morocha, no una consecuencia del espionaje que ella aceptó haber cometido sino de una persecución orquestada desde los lugares más altos de poder, quienes habrían decidido acallar a Jaitt por todos los medios posibles.

Pero el pueblo está de su lado: a pesar de que Jaitt nunca mostró evidencia, luego de que la morocha brindara la improvisada conferencia de prensa, se viralizó el hashtag #NatachaNoMiente, iniciado por ¡ella misma!

“Propongo #NatachaNoMiente para tod@s los tuits de ustedes que me apoyan con fuerza a ver si así duro más días viva y llego con todo. #Pedofilia somos un alto poder acá, no nos dejemos CORROMPER”, tuiteó con su habitual estilo la morocha: horas más tarde, con más de 13 mil tuits, el hashtag era una de las tendencias en Twitter.