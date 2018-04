Otra vez la incertidumbre envuelve la culminación de las obras en 57 y 1

El vice 2 Juan José Calderón explicó los motivos de la medida. Dijo que fue consensuado con la UTE, que ya invirtieron 4 millones de dólares ordinarios y que el crédito chino no está descartado. “Pronto habrá buenas noticias”

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

En los últimos días los ojos se posaron en el estadio de Estudiantes, que desde hace meses tiene un lento caminar hacia el final de obra. La noticia de que la UTE Marín-Saddemi había retirado sus máquinas y que la obra se había parado por falta de dinero explotó en la Ciudad. ¿Qué pasa en 57 y 1? Los hinchas llenaron de preguntas las redes sociales.

Estudiantes y la UTE Marín-Sademi decidieron neutralizar la obra por 30 o 60 días

Primero fue el propio Gustavo Martín quien bajó los decibeles. Explicó que el retiro de las máquinas se debía a que había culminado con los trabajos requeridos oportunamente.

Por la noche, este medio se comunicó con Juan José Calderón, el vice 2do y hombre fuerte en la obra para que le llevara un mensaje a los hinchas albirrojos, preocupados ante tanta incertidumbre. No dejó tema por tocar en un mano a mano que será de utilidad para los interesados.

-¿Se paró la obra?

-No, se firmó un acta de neutralización por 30 días por dos razones, falta de financiamiento para proveer de materiales a la UTE Marín-Saddemi y para no generar una deuda. Las dos partes estuvimos de acuerdo. No hubo reclamos y convenimos que era lo mejor. También fue participado el gremio (UOCRA) y no hubo ningún problema. En la construcción esto es muy frecuente, pero entiendo el revuelo que causó por la ansiedad que tenemos todos para terminar el estadio.

Las obras seguirán con dinero extra. Hay cuatro opciones. La de Goldmax es la más factible

-¿En qué instancia está la obra de la UTE Marín-Sademi?

-En un 85%. Tiene el contrato casi terminado. Le faltan detalles, por ejemplo la colocación de butacas en calle 1 y en la tribuna de 57, aires acondicionados, sistema de seguridad, durlock... Pero primero nosotros debemos proveer de esos materiales que por falta de financiación no pudimos hacer.

-¿Tienen alguna deuda con Marín-Sademi?

-No, estamos casi al día. Nos quedan una modificaciones en la cual debemos renegociar.

-¿Cuánto dinero ordinario aportó el Club a la obra?

-Unos 4 millones de dólares. Fue gracias a las buenas ventas en el último mercado de pases. De lo contrario ni locos poníamos tanta plata.

-¿Está caído el préstamo de origen chino?

-No, seguimos trabajando de manera incansable. No quiero dar detalles pero todo sigue en marcha.

-¿Por qué se demoró tanto?

-Porque no es nada sencillo y menos para una entidad deportiva. Encontramos muchas dificultades en el camino que no estaban previstas.

Marín-Sademi, la UTE que trabaja en el lugar retiró las máquinas que ya no tiene que usar

-Y si no consiguen el crédito de Goldmax, ¿Cuál?

-Hay tres opciones, una a través del banco Itaú, otra mediante un fideicomiso y una última con una entidad bancaria.

-Si están tan confiados en conseguir un crédito, ¿por qué deciden neutralizar la obra?

-Simple, porque no sabemos si será en una semana, dos o un mes. Y no podemos seguir gastando dinero. Mientras tanto no tiene sentido tener obreros en el predio. Como ya tuvimos cinco o seis dilates en el préstamo decidimos neutralizar la obra. Pero ojo que en los próximos días se seguirán colocando vidrios en los palcos y portones en los accesos sobre 115. Ya están comprados esos materiales.

-¿Esta neutralización complica los tiempos para terminar el estadio en los plazos previstos?

-Sí, sin dudas. Para octubre no vamos a llegar por cuestiones de tiempos.

En las últimas horas aumentó la incertidumbre en socios hinchas en las redes sociales

-¿No habrá estadio terminado en 2018?

-No se sabe. Si el dinero llega pronto para noviembre o diciembre podemos tener el estadio listo. Hoy el panorama no asoma bueno, lo sé, pero muy pronto habrá buenas noticias. Paciencia.

-¿Estadio como estaba previsto o jugable?

-A esta altura del partido no cambia demasiado, no te ahorrás mucho. El campo de juego simple cuesta 750 mil dólares y del modo que buscamos nosotros 300 mil dólares más. Lo mismo con el techo, que sería lo más costoso que nos queda por delante. Vamos a tener un estadio y será como lo planeamos al momento de iniciar las obras.