Empate en Gonnet entre Santa “A” y Belgrano: 2-2, en hockey de damas

Y fue empate en Gonnet. Santa Bárbara “A” repartió puntos con Belgrano “A” al igualar 2 a 2, en el marco de la quinta fecha del torneo metropolitano femenino de hockey de Primera División. Los goles del conjunto platense, que marcha en la sexta colocación con 8 puntos, fueron marcados por María Emilia García Munitis y María José Granatto; mientras que para la visita, que suma una unidad menos, se encargaron de anotar Guadalupe Moras y María Florencia Tiemroth. En lo que respecta al próximo fin de semana, Santa volverá a ser local, ya que recibirá a SIC “A”.

El resto de los resultados de los equipos platenses, a continuación:

Primera B: Ciudad “B” 3, Santa Bárbara “B” 0 y Universitario “A” 1 (Martina Molina), Hindú 2.

Primera C: Estudiantes “A” 1 (Noelia Carisio), River Plate “B” 4.

Primera D1: Santa Bárbara “C” 1 (Mercedes Albina), Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 0 y Universitario “D” 2 (Michelle Arnal y Camila Soddu), Saint Brendan’s 3.

Primera D2: GEBA “C” 3, Universitario “B” 0.

Primera E1: Macabi 1, San Luis “A” 1 (Nazarena Tenaglia).

Primera E3: Pueyrredon 1, Santa Bárbara “D” 0.

Primera F1: San Albano “B” 0, Estudiantes “B” 1 (Josefina Occhipinti) y Racing Club 2, Santa Bárbara “E” 4 (María Julia Mendy -2-, Rosario Acosta y Candela Rosini).

Primera F3: Los Cedros 7, Santa Bárbara “F” 4 (Leticia Paola Bardiani -2-, Paula Daniela Altieri y Agustina Isasa).

Primera F4: Quilmes “D” 1, Universitario “C” 2 (Juliana Garmendia y María Belén Gómez) y San Luis “B” 2 (Melina Nuñez Rivera y Agustina Lobianco), Nueva Chicago 0.

JUEGAN LOS CABALLEROS

A todo esto, hoy -desde las 16- se jugará la quinta fecha del torneo de caballeros. En lo que respecta a la Primera División del metropolitano masculino, Santa Bárbara “A” visitará a Mitre (ambos suman 10 puntos), en cancha de Tristán Suárez; mientras que Universitario “A” (4) hará lo propio con Banfield (3). En los que respecta a la Primera B comenzará la acción: Buenos Aires Christian School vs Universitario “B”, en La Salle, y Santa Bárbara “B” vs Lanús (Zona B1); Quilmes High School vs Estudiantes (Zona B2).

En lo que respecta a las damas, Estudiantes “C” recibirá a Monte Grande (DZ1) y Gimnasia se medirá con Universidad de La Matanza (DZ2), en la cancha de Everton (7 y 629).