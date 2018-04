Cambaceres volvió a decepcionar y el Docke se le escapó

Tras perder 1 a 0 ante Laferrere, en Ensenada, quedó a cuatro puntos de Dock Sud, que rescató sobre la hora un empate

| Publicado en Edición Impresa

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Todo mal para Cambaceres. Sumó una nueva frustración en casa, jugó realmente muy mal, y encima, Dock Sud, con el agónico empate ante Sportivo Barracas, le sacó cuatro unidades de diferencia en la tabla de los promedios, cuando restas cinco fechas para el final del torneo.

Ayer, Cambaceres tenía que ganar. Necesitaba los tres puntos para ilusionarse de nuevo, porque venía de ser vapuleado en Burzaco.

El Rojo arrancó con dinámica, pero de a poco, Laferrere se apoderó de la pelota y empezó a manejar los hilos. Gustavo Néstor Pintos, junto a Gustavo Fernández, se pusieron el equipo al hombro y construyeron todo el juego de su equipo.

Cambaceres, impreciso con la pelota al pie, le costó mucho hilvanar jugadas. No apareció nunca Jonathan Da Luz, y en consecuencia, tanto Lautaro palacios como Matías Brianese quedaron aislados, y prácticamente no participaron del juego.

Además, el mediocampo no estuvo a la altura de las urgencias, y la defensa dio muchas ventajas. A tal punto que un grosero error de Emiliano Gómez derivó con el gol del moreno Oswaldo Blanco, a los 2 minutos de la etapa complementaria.

A los 9, tiro de esquina de Néstor Pintos, y el cabezazo de Gustavo Fernández, anticipándose a la salida de Arias Navarro, se fue apenas desviado.

Y a los 11, Arias Navarro anduvo a los revolcones, después de desviar al córner un disparo bajo de Mauricio Bustos.

La única de Camba fue a los 28, con un cabezazo de Palacios.

EL GOL Y NADA MÁS

Cambaceres, en arranque de la parte final, siguió siendo un equipo sin “chispa”, sin ideas y muy impreciso. De entrada, nomás, Laferrere abrió el marcador.

Emiliano Gómez en lugar de meter el balón al área, optó por un pelotazo cruzado buscando la proyección de Rodrigo Díaz.

En el camino interceptó Diego Sequeira, que de zurda habilitó para Oswaldo Blanco, quien después de sacarse la marca de encina, sometió a Arias Navarro con un zurdazo al palo izquierdo.

Cambaceres, a pesar de estar en desventaja, no se le cayó ninguna idea. No presionó y no generó situaciones que pudieron haber cambiado la historia.

Laferrere, mientras tanto, recuperó rápido la pelota, la controló y jugó contra la desesperación del rival. Camba volvió a decepcionar y se complicó con el promedio.