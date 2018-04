La hermana de Gentile tampoco es “desaparecida”

| Publicado en Edición Impresa

Peter Thieberger, un amigo del científico argentino Antonio Gentile cuando ambos estudiaban en el Instituto Balseiro, y a quien se descubrió que estaba vivo a pesar de figurar en una lista de desaparecidos en nuestro país, dijo que habló con su ex compañero y que le aclaró que no tenía una hermana desaparecida como se creía aquí en Argentina.

Thieberger dijo que en la conversación que mantuvo con Gentile, él le aclaró que no tenía una hermana desaparecida o que hubiera sufrido algún problema. “Me dijo que la que tuvo problemas en la dictadura fue su cuñada, pero que ella está bien, viviendo también en Manhattan”, señaló.

Según un expediente de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, Gentile fue visto por última vez en noviembre de 1977 en un aeropuerto de Nueva York, en momentos en que supuestamente se dirigía hacia la Argentina para buscar a su hermana María Estela Gentile. La mujer había sido presuntamente secuestrada, y él viajaba a pedido de sus padres que residían en Mar del Plata.

Thieberger tiene 82 años y trabaja como físico en el Laboratorio Nacional Brookhaven, ubicado en Long Island, a unas dos horas de Manhattan. Nació en Austria, pero se mudó a la Argentina cuando tenía apenas un año de edad luego de que sus padres, judíos, decidieran huir del nazismo. Conoció a Gentile en Bariloche, donde ambos estudiaron y fueron compañeros de cuarto en la residencia.

“Sé que cuando habló con el Balseiro en la Argentina mencionó que no quería hablar sobre el pasado. No lo sé. Tuve una conversación de diez, cinco minutos con él. Acordamos reunirnos nuevamente en algún momento del verano. Espero averiguar más entonces, pero no sé mucho”, aseguró.

Thieberger dijo que fue la Comisión de Energía Atómica en Buenos Aires la que se puso en contacto con él. “Me dieron un número de fax, le envié un mensaje por fax y luego él me devolvió la llamada. Antonio es un buen amigo mío, estaba ansioso por comprobar que estaba vivo”, reveló.

Y agregó: “Pensé que él era uno de los desaparecidos”.