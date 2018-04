Florencia Peña cargó contra Lanata: "Su postura siempre va por el lado de la agresividad"

Después de la nota que Jorge Lanata escribió criticando a Marley por "utilizar" a su hijo Mirko, la polémica brotó rápidamente. El conductor, muy querido por sus amigos, fue defendido a capa y espada y cargaron contra el periodista.

Quien también opinó fue Florencia Peña, que habló en Intrusos y bancó a uno de sus mejores amigos. "Me parece desafortunada la postura de Lanata, no venía a cuento, siempre es un tipo que habla desde la agresión y el odio", comentó la actriz.

Y amplió: "Ha dicho cosas horribles de mujeres y de mí, no adhiero en nada y no me importa lo que diga, me parece que él va a competir con Marley, y hay algo ahí, él no se caracteriza por defender a los niños''.

Por último, expresó que ''Yo empecé de chica a trabajar, una cosa muy distinta es que se lleve a un chico a trabajar y otra es que Marley que trabaja de viajar lo acompañe''.

