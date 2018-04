Lanata vs. Marley: una guerra inesperada con el pequeño Mirko en el medio

El periodista cuestionó al animador de robarle la infancia al bebé. El conductor, que está en Japón con el bebé, se llamó a silencio, aunque sus amigos salieron a bancarlo

Por estos días debe ser Mirko, quizás, el bebé más famoso del país. Desde el día que nació, el 27 de octubre pasado en Estados Unidos, a través de una mamá de alquiler, su padre, el torpe Marley, comparte el día a día de la criaturita que, a los seis meses, ya tiene una cuenta de Instagram en la que está cerca de tener un millón de seguidores.

La exposición del pequeño Mirko, un nombre eslavo que significa “famoso por su gloria”, es desde semanas atrás aún mucho mayor porque se convirtió en la “atracción” principal de la nueva temporada de “Por el mundo”, el clásico programa de viajes que conduce su padre, ahora, con él en brazos, por la pantalla de Telefé.

De Nueva York, con Susana; a Montreal, con Florencia Peña; el regordete bebecito rubio y de ojos azules ya “comenzó a trabajar” y eso, precisamente, es lo que días atrás le cuestionó Jorge Lanata a Marley, a través de un duro artículo que todavía sigue trayendo cola.

El fin de semana, el polémico periodista de Radio Mitre publicó una nota de opinión a la que tituló “Cuando se roba la infancia”. En sus líneas, el periodista se refería a la decisión de Marley de hacer la nueva temporada de “Por el mundo” (Telefé) con su hijo Mirko, de seis meses, a cuestas.

“A Mirko le están quitando la infancia. Y una infancia -se los digo yo,que por diversos motivos no la tuve- es algo que toda persona merece tener. Para que todo sea civilizado: se la quitan, pero le pagan por ello”, aseguraba el conductor de “Periodismo para todos”, que no dudó en remarcar que el animador usaba a su pequeño baby para hacer “rating”.

“El programa cobró -al igual que El sultán- 36.000 pesos por segundo de su tanda. Habría que multiplicar por 5 o por 10 los ‘chivos’ incorporados por fuera. Mirko debe ser hoy el bebé más rico de la Argentina. Pero hay un problema: no eligió estar ahí”, sumó Lanata.

Las palabras de Lanata no pasaron inadvertidas. Vernaci y Tortonese, amigos del simpático rubio, salieron a criticar al periodista y defender, claro, al lungo.

“La estupidez pone nerviosa a la gente culta. Salió una nota de Lanata muy ofendido por lo que hacen con Mirko. Yo creo que está asustado por el rating. Qué triste. Con Cristina sí, con Mirko no, Lanata. Está todo bien, pero... dejalo, no sos el único gordo triunfador. Qué bajo cayó para tener celos de un nene triunfador, de un pequeño que va por el mundo con gente que lo ama, que lo cuida. Hizo una nota desde el resentimiento. Qué necesidad. Acá hay un gordo resentido escribiendo una nota en contra de un nene. Ocupate de las off shore...”, le tiró Vernaci, con su tono para nada conciliador.

Y Beto Casella fue más picante aún: ‘’Es una pelotudez total, o estaba escrita en joda y la gente no entendió, que te molesta que Marley ande por la vida cagándose de risa con Mirko, eso es falta de sexo en la adolescencia’’.

Consultada por toda esta bola, Luciana Salazar salió a hablar con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque a ella le pasó lo mismo: la destrozaron por mostrar la intimidad de su hija Matilda, cuando apenas tenía días de vida.

“A mí por lo mismo (que a Marley) me destruyeron”, reconoció la voluptuosa rubia. Y agregó: “No estoy en contra de Marley, para nada. Pero me parece injusto lo que hicieron conmigo. Seguramente fue porque soy mujer”, sumó Lulipop.

“Yo no soy una persona mala o que le haya hecho algo a alguien o que me haya portado mal con la prensa, indudablemente fue porque soy mujer. Es injusto para ambos. Pero conmigo fueron despiadados”, continuó la sobrina de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Por ahora, Marley no se refirió al respecto aunque, antes del estreno del programa de viajes por Telefé, que va los domingos con una parte en vivo desde el lugar en el que se emite, dejó en claro cómo la producción se adopté a su hijo.

“Los destinos están pensados en función de él y su adaptación”, había contado Marley.

Y contó que se embarcó en esta aventura con todos los recaudos: “Estuve reunido con el pediatra y con un infectólogo para ver los lugares con menos probabilidades de contagios de enfermedades y de virus extraños. Por eso vamos a ir a ciudades grandes y sin riesgos”.

De todos modos, manifestó su temor por sacarlo de su rutina. “Todos me dicen que se va a acomodar porque se adaptará a mí. Igualmente, no puedo manejar mucho la ansiedad. Mirko conoce su cuarto, tiene su rutina, y ahora lo vamos a sacar de eso. Así que voy a tratar de respetarle todos los horarios y de hacer, más o menos, lo mismo de siempre”.

Según contó, el bebé está al cuidado de “una señora que está con él desde los primeros días”, aunque también recibe el cuidado y los mimos de parte del equipo de producción.

Por estas horas, Marley junto a Mirko, se encuentran en Japón, grabando para la próxima emisión de “Por el mundo” que tendrá a Jimena Barón como invitada. En su cuenta de Instagram, su padre compartió fotos de sus viajes en primera clase, tomando la mamadera, escuchando música y leyendo las noticias.