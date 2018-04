Everton fue más que Chascomús en los penales y festejó

Tras un parejo y disputado 0-0, el Decano se impuso desde los 12 pasos y le ganó por 3-1 al Aguacero del Gato Sessa

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

En el marco de una de las llaves de cuartos de final del Torneo Federal C, Everton se impuso al Atlético Chascomús por 3-1 en definición desde el punto penal tras una disputada y emotiva igualdad en cero durante el tiempo reglamentario.

Vale aclarar que en el partido de ida, jugado en la localidad de Chascomús, el encuentro había sido también empate aunque el marcador aquella vez, mostró un 1 a 1. Y ayer en la ventosa tarde de Barrio Aeropuerto se prestaron el dominio del encuentro de a ratos, porque no se guardaron nada, los dos equipos mostraron fiereza para defender aunque no tanta claridad a la hora de atacar.

No obstante, en el periplo inicial hubo dos llegadas claras por bando, pero que no pudieron concretarse. En el segundo tiempo, Everton dominó pero no pudo romper la resistencia de Gastón Sessa, que un par de atajadas importantes y así se consumieron los minutos hasta el pitazo final del árbitro Yacante. Fueron expulsados Gastón Ibañez y Facundo Canepa, uno por lado y debido al 1-1 en Chascomús, la llave se definió en los penales.

Allí el capitán del Decano, Rodrigo Benítez se lució y le tapó el penal a Martin Pérez y Ayrton Salas, Matías Salas convirtió mientras que Damián Ferrara la tiró afuera. Por parte del Decano convirtieron Matías Mazzacane, Andrés Ghibaudi y liquidó la serie Gastón Galarza para el 3-1 final. Ahora el “Deca” buscará la final enfrentando a un viejo conocido: Nueva Alianza.