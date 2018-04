A la espera de la definición, el traslado al Único sigue generando polémica

Falta poco más de una semana para el cruce con Boca, por la 25 fecha. Sin embargo, la localía tripera aún no se definió. Posturas a favor y en contra de una decisión que generó malestar en la masa societaria albiazul

Los conflictos parecen caerle a Gimnasia como lo deberían hacer las hojas de un otoño que no termina de instalarse en la Región. Inmerso en una crisis futbolística, en la cual arrastra cinco cotejos sin sumar, y con el técnico y jugadores bajo la lupa, el hipotético traslado al Estadio Ciudad de La Plata por una cuestión estrictamente económica sigue sin tener una definición concreta y, lejos de ellos, divide aguas entre integrantes de la Comisión Directiva y los propios socios.

POR AHORA, SIN RESOLUCIÓN DEFINITIVA DESDE SEGURIDAD

Sabido es que Gimnasia realizó el pedido formal para trasladar la localía a 25 y 32. Incluso, hace algunas jornadas, se observó al propio Gabriel Pellegrino retirarse de la dependencia de Aprevide. luego de una reunión con su titular, Juan Manuel Lugones, y el tesorero albiazul, Gerardo Marzola. En diálogo directo con los periodistas allí presentes, el mandamás tripero expresó: “La mayoría de la Comisión votó por esta decisión. Es por un partido, es una situación extraordinaria”. Pese a esto, y cuando todo parecía encaminado para que el Lobo y el Xeneize se cruzaran en el estadio provincial, aún no existe resolución definitiva, e incluso, algunos se tirarían más para el “no” que para el “sí”. Los distintos episodios de violencia e inseguridad que tuvieron repercusión mediática nacional y que ocurrieron en los últimos días en la Provincia, terminarían por desequilibrar la puja para el costado negativo. El hecho de “no comprarse” un posible problema a futuro es uno de los argumentos más fuertes del organismo de seguridad de quien se espera que, en el inicio de la semana entrante, comunique su decisión definitiva.

LA OPINIÓN DEL HINCHA, TAN DIVIDIDA COMO LA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

En las últimas horas, y con el tema directamente en agenda, la opinión del hincha albiazul se ha hecho saber en manifestaciones presenciales, redes sociales, comunicados e incluso con la renuncia de la Subcomisión del Hincha.

Sin embargo tan divididas están las aguas mens sana que, durante la jornada de ayer, la agrupación Gimnasia Grande, también sentó posición en el asunto, en firme apoyo a la decisión dirigencial.

Al respecto, la agrupación que tiene en sus filas a Mariano Cowen, candidato en las pasadas elecciones triperas, le envió un comunicado al presidente Gabriel Pellegrino: “Los socios de la Institución de la presente, representantes de Gimnasia Grande, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio al resto de los integrantes de la Honorable Comisión Directiva , a los fines de ofrecer, en la forma que estime corresponder, la colaboración de nuestros cuadros técnico en fútbol, socios, finanzas, marketing y obras. Frente a la pública problemática que atraviesa nuestra Institución, buscamos mecanismos que nos permitan acompañar, consensuar y modificar la realidad. Esa realidad es la exige un acto de responsabilidad mayúscula de todos aquellos que de una u otra manera participamos de la vida política del Club. Por lo expuesto y en el carácter ut supra mencionado, venimos por el presente a ofrecer al Sr. Presidente y a toda la Comisión Directiva, nuestra colaboración”.

OPINIÓN DIVIDIDA EN LAS REDES SOCIALES

Otra vía que permitió la expresión y la opinión del público tripero fue la encuesta realizada en Twitter por este matutino. Al cierre de la edición, y en @eldialp, aún no se podía seguir emitiendo el voto al respecto. Sin embargo, el 56% con el que ganaba el apoyo a la decisión, por sobre el 44% restante, sólo significaba una muestra más de los dividido que se encuentra el panorama.

Diferente fue la reacción de los hinchas en la página de facebook: el 80% pidió jugar el partido en el Bosque y de ninguna manera hacerlo en el estadio Ciudad de La Plata.

LOS NÚMEROS FUERA DE “CASA”

Gimnasia se ha presentado en condición de local en el Estadio Ciudad de La Plata en 56 oportunidades.

La mayoría de esos juegos disputados en el recinto provincial, se dieron en el lapso entre el año 2006 y el 2008. De esos 56 partidos disputados, el Lobo ganó 25, perdió 20 y empató en las restantes 11 ocasiones. Esto otorga un porcentaje de efectividad del 51%. De aquí se desprende uno de los principales reclamos de aquellos que optan por el “no” en cuanto a la mudanza para enfrentar a Boca por la fecha 25 de la Superliga Argentina.

Con el presente bastante nublado, y el futuro que no parece aclarar, la institución albiazul debe sumar puntos como sea; y dentro de ese “como sea”, el Juan Carmelo Zerillo, que no ha sido una fortaleza, (particularmente en las últimas jornadas), aparece como un ápice de esperanza y colaboración para un equipo que no otorga soluciones dentro del rectángulo de juego y que lejos está de parecerse a aquel que mostró en las primeras fechas de este ciclo comandado por Sava.

SUMAR PENSANDO EN EL RECESO

El hecho de “sumar”, implica hacerlo, también, desde lo numérico.

Desde la Comisión Directiva entienden necesario el hecho de obtener un mayor caudal en el cruce ante Boca. Esto se relaciona directamente con los meses venideros en la golpeada economía tripera.

Con un Mundial en el medio del calendario, la dirigencia sabe que se aproxima un momento en el que ingreso será menor a aquel que se da en los meses “normales” de competencia. Por ende, ante este panorama, la excepción que implicaría salir del Bosque, se presenta, desde su punto de vista, como una oportunidad de recaudar lo necesario para poder “llegar a julio”.

Sin embargo, y pese a todo esto, la decisión desde el club ya está tomada. La CD quiere jugar contra Boca en el Estadio Ciudad de La Plata. Sólo resta el visto bueno de los organismos de seguridad. Esa aprobación o reprobación para cumplir con el deseo de la dirigencia, aún brilla por su ausencia. De lo poco que brilla en este presente tripero.