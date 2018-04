Realizan una jornada de cine debate en una cárcel de mujeres con una película sobre Gilda

Se trataron temas de género y se conversó con los productores del filme



En el marco de las actividades de género que lleva adelante la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense se proyectó en la Unidad 8 de Los Hornos la película “Gilda, no me arrepiento de este amor”, y a su término hubo un debate entre más de 60 internas y algunos de los productores del filme.

La función especial se dio ante un auditorio que colmó el Salón de Usos Múltiples; y fue presentada por uno de los productores de la película, Javier Leoz, quien mantuvo una charla con las espectadoras al finalizar la película.

El programa “Ciclo de cine en cárceles” tiene la finalidad de integrar la exhibición cinematográfica con fines socioculturales a las actividades de las unidades penitenciarias y busca acompañar las políticas de inclusión social y ampliación de derechos, entendiendo

el acceso a la cultura como un derecho indispensable para el desarrollo humano.

Protagonizada por Natalia Oreiro, “Gilda” cuenta la historia de la popular cantante, quien, con 30 años, decide dejar de ser una maestra jardinera de Devoto, para seguir su sueño de ser cantante. Antes de la función se proyectó el cortometraje “Como una madre”, realizado

por vecinos de la ciudad de Hilario Ascasubi, Partido de Villarino, en la provincia de Buenos Aires bajo el programa “Cine con vecinos”.

No faltaron las lágrimas de emoción, y las asistentes bailaron y entonaron las canciones a medida que sonaban en la pantalla grande montada especialmente para la ocasión.

“La película me gustó mucho. Yo era fan de Gilda. Íbamos a verla, las canciones me traen recuerdos, siempre la seguí en los bailes en zona sur, Talar de Pacheco, los tropi

de Constitución”, contó María, una de las internas.

“Gilda, no me arrepiento de este amor” está narrada desde una perspectiva de género, y no es casual que así sea ya que está dirigida por una mujer, Lorena Muñoz, quien escribió el guión junto a Tamara Viñes, y narra la vida de una mujer que se destacó un ambiente adverso para las mujeres, y que no tuvo el apoyo de su marido para poder hacer su carrera, pero que salió adelante.

El responsable del programa “Cine en las cárceles” del INCAA, Camilo Moreira Biurra, destacó que “queremos proponer un programa de género y feminismo, trabajamos desde una perspectiva feminista, buscamos dar herramientas para el debate. Esta película muestra el

sistema patriarcal y cómo son las opresiones, acá se ven los estereotipos de género, se ven el esfuerzo que hace para seguir los propios deseos en un entorno hostil totalmente masculino, machista”.

Andrea, otra de las internas que vio la película y participó del debate posterior, concluyó: “Gilda se sobrepuso a muchas cosas, era maestra jardinera y quería cantar, el marido no la apoyaba en lo que tenía que apoyarla y ella no bajó los brazos, siguió la meta que quería, de cantar y ser alguien, que su música sea popular, fue un ángel que pasó y nos dejó un mensaje, que nunca bajemos los brazos, que nunca es tarde para volver a empezar”.

Estuvieron presentes la directora de Políticas Institucionales del Servicio Penitenciario, Valeria Sampayo, la directora de Planificación y Control del IPS, Jimena Capece, Camilo Moreira Biurra, y la responsable de Cortometrajes Nacionales del INCAA, Jennifer Haslop, entre otros.