| Publicado en Edición Impresa

Por EDUARDO TUCCI

deportes@eldia.com

Polemizar sobre las ausencias de Messi en los amistosos de la Selección o su actuación en el partido del Barcelona con Sevilla es simplificar la cuestión, equivocar la discusión. Hay que entender de una buena vez que en el traumático momento que atraviesa nuestro principal representativo el problema no es Messi, todo lo contrario es el único que puede aportar soluciones al descalabro generalizado al que hemos llegado.

Nuestro equipo nacional está lleno de dudas pero ninguna tiene que ver con su capitán. Arrancan por la inestabilidad conductiva que llevó a cambiar de entrenador varias veces en poco tiempo en un proceso cargado de desencuentros y ausencia de definiciones coherentes. Así llegamos a la actual gestión que sigue sin aportar ideas claras sobre cual es el camino elegido.

Por lo que puede observarse en la cancha el entrenador parece caminar hacia ninguna parte, sin un libreto concreto ni una estrategia definitiva. Un poderío atacante ausente (hay que recordar, por ejemplo, lo que costó hacer un gol en las Eliminatorias), más un medio campo confundido, blando, sin nivel y un bloque defensivo que parece estar al borde de la catástrofe (por lo menos esa fue la impresión que dejó en su paso por Madrid) son los tópicos de un presente complicado que va más allá de la lesión de Messi.

La Selección sigue siendo un borrador. Todavía no pasó en limpio que es lo que quiere hacer. Y ese no es el único problema: resulta claro y notorio que hay un desgaste generacional con una carencia de recambio que más temprano que tarde va a tener que producirse. Todos asuntos pendientes que revisten mayor gravedad por el escaso tiempo que falta para Rusia. Y como se ve, ninguno vinculado a la presencia o no de Messi en los amistosos y en el partido del Barcelona.

En simultáneo, algo ha estado pasando en el seno del equipo nacional después del duro 1-6 con España. El ya de por sí superpoblado cuerpo técnico que encabeza Jorge Sampaoli tendrá desde esta semana otro integrante: Pablo Aimar, hasta ahora encargado del Sub 17. Quienes siguen de cerca los movimientos del plantel albiceleste aseguran que el cordobés, además de aportar ideas en el plano futbolístico, asumirá el rol de nexo entre el cuerpo técnico y el plantel con la idea de favorecer una mejor comunicación y buena onda.

Lo que no ha quedado del todo claro es si la llegada del ex jugador de River implica una caída en las acciones de Sebastián Beccacece quien no tendría una buena relación con los futbolistas. En las cercanías de Sampaoli salieron al cruce de las especulaciones asegurando que el ex DT de Defensa y Justicia seguirá siendo la mano derecha del entrenador principal.

El Mundial está a pocas semanas del puntapié inicial. Ya no quedan amistosos de aquí al 14 de mayo la fecha elegida para entregar la lista preliminar de los convocados. No hay dudas que nos esperan días muy agitados.