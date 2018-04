Dos muertos y serios daños tras el paso del temporal en el Conurbano

Las víctimas fatales son un padre y su hijo que se electrocutaron con una puerta en Tres de Febrero. Una escuela se derrumbó en El Palomar y hubo voladuras de techos. Más de 100 mil usuarios quedaron sin luz

Dos muertos, una escuela derrumbada, voladuras de techos, caída de grandes carteles y árboles, inundaciones y más de 100.000 usuarios sin luz, es el saldo del temporal de lluvia y viento que azotó desde la madrugada de ayer a varios partidos del Conurbano bonaerense, según informaron fuentes policiales y de bomberos.

Los muertos son un hombre de 42 años y su hijo de 17, identificados como Alejandro y Abel Ezequiel Apud, que murieron electrocutados ayer a la mañana al entrar en contacto con una puerta de chapa en el patio de su casa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

“Es una noticia muy dolorosa, el informe policial y de los bomberos comprobó que murieron electrocutados al haber tomado contacto con esa puerta de chapa”, confirmó el intendente Diego Valenzuela, que ayer estuvo con la gobernadora María Eugenia Vidal, que también recorrió zonas de Pilar, donde hubo evacuados.

En El Palomar, partido de Morón, el derrumbe del techo de la Escuela 5, ubicada en Capitán Joaquín Madariaga al 800, causó grandes destrozos en varias aulas y sus autoridades advirtieron que “se evaluará si se retoman las clases el miércoles”.

Asimismo, un cartel publicitario de acero de 8 toneladas cayó en la localidad de Sáenz Peña, también en Tres de Febrero, y destrozó cuatro casas linderas en el cruce de las avenidas General Paz y Mosconi.

El incidente ocurrió las 3.20 de la madrugada producto de los intensos vientos que se reportaron en la zona. “El cartel tiene una habilitación previa a nuestra gestión y vence en 2020, vamos a ponernos en contacto con los dueños para que se hagan cargo”, dijo el intendente Valenzuela, y aseguró que “están en contacto con las familias afectadas”.

En el partido bonaerense de Merlo, donde también hubo voladuras de techos y caída de postes y árboles por los fuertes vientos y lluvias, se decretó la emergencia y se reportó que en un estacionamiento “cayó el techo y dañó a unos 18 vehículos, aunque no hubo heridos”.

El intendente Gustavo Menéndez informó que “el temporal fue muy fuerte. Tenemos reunidos al gabinete de crisis e hicimos una primera evaluación de daños y personas afectadas”.

En tanto, la autopista del Oeste quedó cortada ayer en el kilómetro 17.5, a la altura del hospital Posadas, debido a “la rotura sobre la estructura metálica de la pasarela peatonal”, donde se hacían desvíos hacia las colectoras.

Asimismo, la General Paz quedó interrumpida a la altura del barrio porteño de Liniers, mano hacia el Riachuelo, por la caída del techo de una estación de servicio cerca de las 5.30, que “aplastó un auto pero por fortuna no causó heridos”, informaron fuentes policiales.

Cerca de las 3 de la mañana también cayó a causa del temporal parte del paredón del hospital Borda, situado en el barrio porteño de Barracas.

“El paredón cayó sobre avenida Amancio Alcorta, hacia la vereda. Por suerte no hubo heridos”, precisaron fuentes del cuerpo de Bomberos.

Asimismo, más de 100.000 usuarios estaban sin luz ayer en ciudad y provincia de Buenos Aires, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

A su vez, en el Aeroparque Jorge Newbery colapsó un desagüe del sector nuevo de check in, que aún no fue inaugurado y será utilizado por Avianca, Amazonas y Latam, y el agua “empezó a caer sobre los mostradores pero no afectó la atención al público porque no está habilitado el sector”, precisaron fuentes aeroportuarias.

En lo que hace a la ciudad de Buenos Aires, las áreas más afectadas por anegamientos fueron Parque Avellaneda, Mataderos, Villa Soldati, Parque Chacabuco, Boedo, San Cristóbal, Almagro, San Nicolás, Monserrat y algunas zonas de Barracas.