El desgarrador mensaje a Macri del padre de la joven asesinada por tres ladrones

El padre de Agustina Bustos, la joven universitaria de 19 que fue asesinada por tres ladrones en un barrio de Bahía Blanca, escribió un desgarrador mensaje a través de Facebook dirigido directamente hacia el presidente Mauricio Macri. La publicación fue realizada en el muro del perfil oficial del mandatario y fue compartida por miles de personas.

El texto de Eduardo Aníbal Bustos decía lo siguiente:

Hoy, señor presidente, pasé a ser parte de la dolorosa realidad.

Hoy voy a velar a mi hija, estudiante de la Universidad Nacional del Sur, capaz, inteligente, con solo 19 años y una vida por delante...

Hoy, señor presidente, un trío de drogadictos le quitaron la vida a mi hija, y por ende, parte de mi vida se va con ella.

Hoy, señor presidente, señora ministra de Seguridad, gobernadora y todos los que viven opulentamente con nuestros impuestos, fallaron en proteger la vida de una excelentísima persona, amiga, hija y estudiante.

Hoy, señores gobernantes, mi llanto no para, me duelen los ojos, me duele el alma.

Mañana, con un manto de tierra voy a despedir a MI ÚNICA HIJA.

