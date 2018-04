Ya se palpita la tercera fecha del Apertura liguista Copa El Día

| Publicado en Edición Impresa

El Consejo Directivo de la Liga Amateur Platense dio a conocer la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura de primera división, Copa diario El Día, que se disputará mañana a partir de las 16.

También irá la tercera jornada de los infantiles; mientras que el domingo se jugará la fecha de los juveniles, arrancará el Torneo Proyección y para las damas en cancha de once.

Las novedades de esta tercera reunión es que tanto Comunidad Rural como Peñarol cambiarán de localía.

El cuadro de Los Hornos, que tiene su cancha en obra, invertirá su condición de local con CRIBA, y finalmente, dicho partido se jugará en 2 y 611. En tanto que Peñarol, que también tiene su reducto en obra (inclusive, ya cumplió con la sanción), continuará actuando de local en la cancha de la Asociación Brandsen. Quedaron para el miércoles 11, a las 16, los partidos Everton vs. San Lorenzo de Villa Castells y Nueva Alianza vs. Porteño.

La programación para el fin de semana es la siguiente:

PRIMERA A: ADIP vs. Estrella (10 y 485); Villa Lenci vs. Unidos de Olmos (21 y 78); Curuzú Cuatiá vs. Asociación Coronel Brandsen (21A y 411); Villa Montoro vs. CRISFA (96 y 118); Peñarol Infantil vs. Círculo Cultural Tolosano (52 y 161) y CRIBA vs. Comunidad Rural (2 y 611).

PRIMERA B: Las Malvinas vs. Asociación Iris (528 y 140); Centro Fomento vs. Tricolores (58 y 132); Independiente de Abasto vs. Centro Fomento Ringuelet (207 y 515); La Plata FC vs. Alumni (25 y 514); Romerense vs. Argentino Juvenil (168 y 517); For Ever vs. San Martín (70 y 148) y Talleres vs. Polideportivo Gonnet (Mitre y Alsina).

CURSO DE TÉCNICO

Se encuentra abierta la inscripción para participar del curso de capacitación de técnicos que organizan la Liga y el municipio. Se confirmó que el Nivel Inicial arrancará el lunes 16 y el martes 17, el Nivel Avanzado.