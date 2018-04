Estaba todo tranquilo hasta que apareció en escena el Chino Ríos

Hoy, desde las 14, se pone en marcha el match entre Argentina y Chile, en San Juan, con el partido entre Nicolás Kicker y Nicolás Jarry

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Kicker, debutante absoluto en Copa Davis, se medirá hoy con Nicolás Jarry, la principal raqueta del equipo visitante y nieto de Jaime Fillol, en el primer punto de la serie que animarán la Argentina y Chile en San Juan, por la Zona Americana I de ascenso. Todo venía tranquilo hasta que “apareció en escena”, el ex tenista chileno, Marcelo “Chino” Ríos (ver cuadro aparte).

Kicker (87) jugará hoy, a partir de las 14, ante el ascendente Jarry (64), y a continuación lo harán Diego Schwartzman (15), el número uno del equipo argentino, y Christian Garín (217), la segunda raqueta de los chilenos con televisación de TyC Sports.

La serie entre los dos países sudamericanos tendrá como escenario el estadio cerrado Aldo Cantoni, ubicado en una zona periférica de la capital sanjuanina y con capacidad para 5.000 espectadores, entre los que se espera al menos 700 chilenos.

“La decisión de elegir a Kicker y no a (Guido) Pella la tomé anoche (por el jueves) y no fue para nada sencilla. Considero que me decidí por el que más le puede aportar al equipo y me parece que esta serie es una buena ocasión para hacerlo debutar”, explicó el capitán argentino Daniel Orsanic.

En realidad, Orsanic pondrá en escena una estrategia que maduraba desde que comenzó la semana, según reveló una fuente de su cuerpo técnico.

Es que Pella, el único de los cinco tenistas argentinos que integró la formación campeona en Zagreb 2016 en la final ganada ante Croacia, no está con demasiada confianza y perdió con Jarry las tres veces que se enfrentaron, la última en febrero de este año en el ATP de San Pablo, y era arriesgado exponerlo siendo que se trata de una buena opción para el dobles del sábado.

Si bien Kicker también perdió dos veces con el mejor jugador del actual equipo chileno, fue hace mucho tiempo, en un Future en 2013 más un Challenger en 2015, y en la actualidad son bastante parejos.

La serie continuará mañana a las 14, con el dobles para el cual Orsanic anunció al debutante Guillermo Durán (71) y Máximo González (80), mientras que el capitán chileno Massú pondrá en cancha lo que adelantó en el sorteo, es decir Jarry y Hans Podlipnik, la pareja estable en la Davis que además ganó el ATP 250 de Quito.

Aunque lo más probable es que Orsanic incluya a Pella y “Machi” González, quienes entrenaron muy bien como dupla en la semana y por sus estilos se complementan.

Además, Orsanic no quiere repetir la experiencia de Astana de septiembre pasado, cuando incluyó a dos debutantes, “Machi” González y Andrés Molteni, y se vieron desbordados por los nervios, así fueron claramente superado por los kazajos Alexandr Nedovyesov y Thimur Khabibulin en la serie que determinó el descenso del Grupo Mundial a la zona continental.

“Vamos a jugar nuestras cartas el primer día y luego veremos. El nuevo formato de la Davis con cinco jugadores en vez de cuatro permite manejar varias opciones y seguramente los resultados del viernes (por hoy) influirán en la conformación del dobles del sábado”, admitió Orsanic.

Luego del partido de dobles, jugarán los número uno de cada país, es decir el “Peque” Schwartzman ante Jarry, y cerrarán la serie de ser necesario, si es que no se definió antes, el chileno Garín y Kicker, aunque si Argentina necesita ese quinto punto para sellar la victoria también podría apelar a la mayor experiencia de Pella.

El nuevo formato de la Davis incluye, además de los cinco jugadores por cada equipo, que serán partidos con la modalidad al mejor de tres sets, en lugar de los cinco que se utilizaban hasta ahora, y que solo habrá dos días de competencia, siendo que antes las series concluían el domingo.