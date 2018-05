Con el diluvio desbordó el Maldonado y golpeó con fuerza al sur de la Ciudad

En esa zona cayeron más de 200 milímetros de lluvia y el arroyo colapsó. Miles de familias vieron cómo el agua se adueñaba de sus hogares. Escenas de angustia y bronca. Berisso tampoco la pasó nada bien

Llovió hasta más no poder y el sur de la Ciudad se llevó la peor parte, porque ahí -donde se encuentra la infraestructura de servicios más precaria- cayó, curiosamente, la mayor cantidad de agua de toda la Región: 203 milímetros en 12 horas fue el total, por caso, que precipitó en Villa Elvira. El resultado del persistente temporal fue un gran número de viviendas inundadas, calles convertidas en lagunas, 91 evacuados en La Plata y casi un centenar en Berisso.

En medio de la noche cerrada, más oscura que nunca porque por prevención se cortó el suministro de luz, y cerca del arroyo Maldonado, que desbordó y desparramó su corriente por varias cuadras a la redonda, las familias afectadas de nuestra ciudad vivieron momentos aciagos, mientras que por el alcance de la emergencia la Municipalidad de La Plata declaraba el “alerta naranja”.

Las primeras gotas se descargaron al mediodía de anteayer. Y no pararon hasta las 4.30 de ayer; pero en plena madrugada, alrededor de la 1, el agua comenzó a caer con furia, y en ese momento comenzó el desastre. Además de Villa Elvira hubo otras zonas castigadas, como Altos de San Lorenzo y Los Hornos. De esas tres localidades son la mayor parte de los evacuados platenses -31 mujeres, 3 hombres y 52 niños-. También se inundaron viviendas en La Nueva Hermosura (ruta 11 y 635), en algunos barrios de Berisso, y se anegaron calles de Ensenada, aunque en ese distrito no se registraron damnificados.

A las copiosas precipitaciones que recibieron los vecinos de Villa Elvira se le sumó el caudal que derramó, fuera de su cauce, el arroyo Maldonado. Es que en el curso de agua más importantes de esa zona, se cree que por efecto de la misma lluvia, a la altura de las calles 5 entre 91 y 92, se derrumbó parte de un puente que habría taponado el normal fluir de la corriente. Una de las barandas de la estructura se vino abajo, quedó cruzada y retuvo ramas, pasto y suciedad, todo un acumulado de objetos que frenó el escurrimiento. Recién en horas de la tarde, la viga fue retirada y se normalizó entonces el correr del arroyo.

UNA CAÍDA DESPAREJA

Llamó la atención de los especialistas la dispar “distribución” de las precipitaciones. De acuerdo a lo recogido en las distintas estaciones de medición de cantidad de lluvia, así como en Villa Elvira se superaron los 200 milímetros, en el casco urbano de la Ciudad cayeron 122 milímetros; en Melchor Romero, 82; en Villa Elisa, 98; en Los Hornos, 49; y el Gonnet, 38.

“En Villa Elvira se registró el equivalente a casi tres meses de lluvia en doce horas”, sintetizó Mauricio Saldívar, director municipal de Hidrometeorología (ver página 13).

Una mención destacada merecen las decenas de denuncias de los lectores que se contactaron con esta redacción a través del WhatsApp de EL DIA, casi todos residentes del sur platense. Vecinos de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos y Parque Sicardi y también de localidades de municipios vecinos, como El Carmen -Berisso- y Bavio -Magdalena- señalaron con su testimonio los nefastos efectos de la lluvia.

Muchos vecinos aseguraron que “lo peor” se vivió más allá de la Circunvalación de la avenida 72, hacia la calle 600 y entre las avenidas 7 y 13, vías esenciales para la comunicación que quedaron desactivadas, sin la circulación de micros y con el tránsito cortado para todo vehículo.

No faltaron los vecinos que le atribuyeron a la obra de remodelación de la avenida 7 gran parte de la inundación. “Advertimos a las autoridades municipales, cuando todavía estaban con los trabajos, que no se estaban haciendo las restructuraciones hidráulicas necesarias. Ahora tenemos el resultado”, planteó un hombre que vive en Villa Garibaldi.

“Vivimos en el barrio la Nueva Hermosura a la verá de la ruta 11, altura calle 635 a 645. Padecemos siempre por las lluvias y la Municipalidad junto a el personal de Vialidad provincial que han hecho mal parte de las obras taponando el circuito de escurrimiento de los cauces del agua. Las pruebas están a la vista; es lamentable”, subrayó Juan Pupillo.

Otra consecuencia de la lluvia fue el reclamo en algunos barrios. Una vez que el agua bajó, después de vivir la pesadilla de ver que se habían arruinado todas sus pertenencias, vecinos de 7 y 637 se organizaron en un piquete que cortó el tránsito en esa esquina. “Basta de inundaciones, 3 años sin respuestas”, se leía en una de las pancartas desplegadas durante la protesta -ver página 19-.

Por la lluvia también, ahora tuvieron inconvenientes en otro centro de salud de la Ciudad: el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”. En las horas de la madrugada, durante el diluvio, se produjeron filtraciones en el cielorraso, situación que puso a todo el personal a las corridas en distintas salas (ver página 18).

LOS OPERATIVOS

Todo un equipo de distintos organismos y entidades reaccionó frente a la emergencia en La Plata. A Defensa Civil de la Comuna se sagregaron el SAME, la Cruz Roja, el Ejército, y los Bomberos de la Policía de la Provincia. Los diferentes agentes y voluntarios recorrieron incluso ayer hasta bien entrada la tarde las zonas de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos y San Carlos y asistieron a las familias más necesitadas de ayuda.

Al mismo tiempo, según afirmaron fuentes del Municipio, los operadores de la secretaría de Desarrollo Social realizaron relevamientos en las zonas afectadas pero ya con la baja del agua para verificar el estado de las casas y la situación de las familias que se inundaron.

Por su parte, el intendente Julio Garro habló con EL DIA y relató cómo vivió “desde adentro”, junto a su equipo, el operativo. “Nos encontramos a la gente que vive a la vera del arroyo Maldonado. Muchos no se querían ir porque no a todos les ingresó agua, pero algunos aceptaron ir al club Circunvalación, que era el punto de encuentro. Era de noche y llovía y había muchos chicos. Hicimos cortar la luz de todas las manzanas anegadas, les avisamos para que no se asusten, y llevamos a muchos nenes con 15 madres hasta el club”, comentó el jefe comunal.

Garro se refirió, asimismo, a las obras hidráulicas de la Ciudad. “Ninguna está parada -afirmó-. Y hay voluntad de la gobernadora de terminarlas cuanto antes, pero lo que no podemos hacer es acelerar el proceso de los trabajos”.

BERISSO, OTRO DESASTRE

Una buena cantidad de habitantes de Berisso sufrió los efectos del temporal. En la ciudad vecina, según informaron voceros de ese municipio, en la madrugada de ayer cayeron 150 milímetros de lluvia en tan sólo cuatro horas.

Por la emergencia, se necesitó evacuar a unas 95 personas al tiempo que se inundaron varias calles de distintos puntos del distrito. Mientras tanto, el Río de La Plata mostró un comportamiento “normal”, se indicó, ya que llegó a un pico máximo de 1,80 metros de altura.

En Berisso también la gente salió a la calle a protestar. En ese caso, el reclamo fue en las intersección de la avenida 60 con la calle 128. Varias viviendas se inundaron alrededor de esa zona y los vecinos creen que las razones están en “la falta de respuestas oficiales”, según remarcaron.

SE ACTIVARON LAS COLECTAS

Ya se conocen algunas iniciativas que tienden a dar una mano frente a las consecuencias del temporal. El Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata -UNLP- inició ayer una campaña en la que apela a “la solidaridad de toda la comunidad” y solicita “con urgencia” los siguientes elementos para ayudar a paliar la difícil situación de las familias afectadas por la inundación: colchones y ropa de cama; pañales; agua envasada y alimentos no perecederos; y vestimenta y calzado para niños y adultos.

Las donaciones se reciben en el edificio del Rectorado de la UNLP (Oficina de Políticas Sociales), calle 7 Nº 776 -entre 47 y 48-. Los interesados también pueden comunicarse al Tel. 221-6477032 o dirigirse a 609 y 122, sede del Centro Comunitario (El Delfín Azul).