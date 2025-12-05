Los 12 clásicos platenses que se jugaron en diciembre: el que se jugó un día 8 y uno histórico

La historia marca que diciembre no es un mes habitual para el clásico platense, pero cada vez que Gimnasia y Estudiantes se cruzaron en este tramo del calendario, dejaron partidos cargados de color, condimento y resultados para el recuerdo. Con la mira puesta en el próximo enfrentamiento del lunes 8 de diciembre, por las semifinales del Torneo Clausura, vale repasar los 12 choques oficiales que tuvieron lugar en el último mes del año.

El primer registro data del 18 de diciembre de 1927, cuando Estudiantes se impuso por 3-0. Luego hubo que esperar hasta 1935 para otro duelo: el 29 de diciembre, Gimnasia ganó 2-1 en el Bosque. Un año más tarde, el 6 de diciembre de 1936, nuevamente el Lobo festejó en casa con un 3-2, completando una trilogía íntegramente disputada en el estadio del Tripero.

Uno de los partidos más particulares ocurrió el 8 de diciembre de 1932, única vez que el clásico se jugó exactamente en esa fecha. Fue por la Copa de Honor Beccar Varela, en cancha de San Lorenzo, y terminó con victoria de Gimnasia por 2-1, uno de los datos que volverá a reflotarse en la previa del encuentro que se avecina.

Ya en 1945, el 2 de diciembre, Estudiantes logró un 3-1 en Lanús, mientras que el clásico volvió a jugarse en el mes recién en 1957, cuando el 14 de diciembre empataron 2-2, el primer antecedente en el estadio de 1 y 57.

Hubo que atravesar más de una década para otros duelos decembrinos: en 1972, los equipos se enfrentaron dos veces. Primero, un recordado 4-1 de Gimnasia en cancha de Estudiantes; luego, un 2-2 en Quilmes, completando un cierre de año intenso para los rivales históricos.

El tramo final del repaso encuentra un 2-0 del Lobo el 6 de diciembre de 1988 en el Bosque; un 0-0 en 1 y 57 el 22 de diciembre de 1990; y un triunfo de Estudiantes en 60 y 118 el 17 de diciembre de 1995. El capítulo más reciente fue el 5 de diciembre de 2021, con un inolvidable 4-4 en el Bosque, uno de los clásicos más vibrantes de las últimas décadas.

Cinco triunfos del Lobo, tres del Pincha y restantes empates: seis veces se jugaron en El Bosque, tres en el Jorge Luis Hirschi y otros fuera de la Ciudad. Ninguno por duelo de eliminación, hasta lo que será el lunes.