Expectativas de la mamá de Miguel Bru en el inicio del rastrillaje en la Comisaría Novena

Efectivos de Gendarmería realizaban hoy un rastrillaje en la comisaría novena de La Plata en busca del cuerpo de Miguel Bru, el estudiante de periodismo secuestrado, torturado y desaparecido por la policía bonaerense en la ciudad de La Plata el 17 de agosto de 1993, informó su madre, Rosa Schonfeld.

La diligencia judicial en la sede policial de las calles 5 y 59 comenzó a las 9.30, por pedido del fiscal Marcelo Martini en base a distintos testimonios recibidos en el marco de la causa.

Se trata de la primera vez que se realiza una búsqueda de ese tipo en la comisaría novena en los 25 años de búsqueda del estudiante desaparecido en la capital bonaerense.

En declaraciones formuladas Schonfeld explicó que "muchos testigos colocaron a Miguel en esa dependencia el día en que desapareció" y añadió que "en el juicio quedó probado que sus últimos momentos fueron ahí".

"Ese dato siempre existió e infinidad de veces le pedí al ex fiscal (encargado de la búsqueda del cuerpo de Bru) Fernando Cartasegna que se realizara esta búsqueda y ahora se hace posible porque nuevos testigos hablan de la comisaría novena y el doctor Marcelo Martini autorizó el rastrillaje", dijo.

Schonfeld destacó la medida judicial al señalar que "muy poca gente se animaba a declarar en contra de la comisaría novena. Tuvimos siete años en los que perdimos tiempo con el fiscal Castasegna y hoy ha hecho lugar la Justicia, principalmente hizo lugar el juez con la intervención del fiscal Martini, donde primero me pedìa un testigo con reserva de identidad, me pedìa màs datos y no es tan fàcil conseguir datos".

"Es más facil lo que se está haciendo ahora, venir, investigar y sacarnos las dudas de si está o no está", agregó la progenitora del estudiante de periodismo torturado y desaparecido.

La mujer detalló que los peritos ingresarán con georadares capaces de determinar la existencia de restos óseos en el lugar y precisó que, en caso de hallar cuerpos u objetos extraños debajo del cemento, realizarán una excavación.

Schonfeld sostuvo que "los gendarmes harán una investigación para ver si hay algo, yo tengo esperanzas", aclaró que "no me quiero ilusionar, pero me parece que son muchos los testigos que dijeron que a Miguel lo sacaron por la puerta de atrás de la novena".

"Después de la desaparición de Miguel se construyó un mástil, que ahora no está más. De hecho, el comisario actual dice ignorar que hubo un mástil. Pero existió", contó y estimó que la búsqueda se focalizará, sobre todo, en el patio de la seccional.

Por el crimen de Bru, en mayo de 1999 fueron condenados a prisión perpetua los policías de la comisaría 9na de La Plata Justo López y Walter Abrigo, acusados de "tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario público".

El cuerpo de Miguel Bru, sigue sin aparecer, a pesar de que se han realizado 38 rastrillajes de búsqueda.