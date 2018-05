De la banana a los alquileres, remedios y vehículos: cómo afecta la suba del dólar

Los alimentos subieron entre 8 y 10% en 15 días en la Región. Las subas podrían ser mayores en importados como la banana y la palta. Hubo aumentos en motos y repuestos. Expectativa por los medicamentos.

Omar Giménez

ogimenez@eldia.com

Desde su verdulería de Diagonal 73, Juan Mendietta cuenta que la última semana decidió no reponer las paltas, que llegan de Chile y cuyo precio está más atado al dólar que el de las verduras de producción local: “decidí no comprar, porque me cobraban alrededor de 2.000 pesos la caja que antes pagaba 1.700. Y el problema es que si las traigo y las tengo que vender tan caras, nadie las va a llevar”, reflexiona el verdulero. Mendietta dice que otro tanto pasa con las bananas, que llegan de Ecuador, aunque en este caso las opiniones varían. Mientras en algunas verdulerías locales se habla de que sufrieron un fuerte aumento (de alrededor del 30%), en otras indican que eso todavía no sucedió, pero no descartan que pase en los próximos días.

La última corrida cambiaria, que llevó el valor del dólar hasta los 25 pesos, sumando un incremento del 5.5% en una semana al valor de la divisa, ya se hace notar en algunos rubros en la Ciudad, sobre todo en aquellos en los que pesan más los insumos importados, o que trabajan con importaciones directas. Con todo, tanto el impacto actual, como las proyecciones en el mediano plazo difieren según el sector.

Una ronda de consultas realizadas por este diario entre representantes de distintos sectores arrojó como saldo que algunos aumentos derivados del alza del dólar ya se notan en casos como el de los alimentos en general y los vehículos y repuestos.

Mientras tanto, en el rubro medicamentos -donde todos los principios activos utilizados por la industria farmacéutica nacional son importados y están atados al valor del dólar tanto como los fármacos de importación directa- todavía no se registraron nuevos aumentos y, aunque están dadas todas las condiciones para que éstos se produzcan, los farmacéuticos esperan que las subas de los últimos dos años y las altas rentabilidades que registran hoy algunos productos, permitan evitar o mitigar nuevos incrementos.

Además de las alzas, también se registraron otras tendencias vinculadas a la incertidumbre que acompaña a este tipo de escenarios.

Entre ellas se notó una retracción en la oferta para el caso de los productos textiles y se espera que algo similar suceda durante el mes de mayo con las propiedades ofrecidas en alquiler.

Otra de las tendencias que se notan es que en muchos negocios las ventas con tarjeta comenzaron a hacerse en una cuota, según destacan en la Cámara de Comercio local.

sector por sector

Para Diego Piancazzo, presidente de la Cámara de Comercio platense, el primer rubro en el que se notaron aumentos en la Región después de la última subida del dólar fueron los alimentos, que empezaron a registrar subas hace dos semanas, con el comienzo de la corrida cambiaria.

“Una devaluación de este tipo siempre va a afectar a los precios. Las primeras subas se registraron hace más o menos 15 días, cuando el dólar empezó a subir y afectaron a los alimentos que, sin estar atados a la divisa, aumentan por precaución entre un 8 y un 10%”, afirma Piancazzo.

Desde la Cámara de Comercio indican, a su vez, que otra de las tendencias registradas y ligadas a la incertidumbre del momento, fue una retracción de la oferta de ropa.

“Muchos comerciantes del rubro no sacaron a la venta la mercadería por no saber a cuánto van a reponer”, le dijo a este diario el dirigente.

En los electrodomésticos no se notaron aumentos y hasta hubo bajas en los precios de algunos artículos con alta demanda en este momento, como los televisores, según se cree en la Cámara de Comercio, por efecto de las promociones del Hot Sale (maratón de ofertas a través de Internet).

También destacan que, si bien en electrodomésticos y textiles “los márgenes de ganancia son muy grandes”, muchos comerciantes se muestran cautelosos, atentos a los precios de reposición de esos artículos que hoy tienen en stock.

Piancazzo indicó también que en los últimos días se notó la tendencia a vender con tarjeta en una sola cuota o en varias, pero con interés.

mercado inmobiliario

En el mercado inmobiliario local, la nota saliente que dejó el alza del dólar fue una retracción de la mayoría de las operaciones en espera de un horizonte más claro. Así lo indican desde el Colegio de Martilleros de La Plata. Mientras tanto, desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires destacaron que la crisis impactó sobre todo en la caída de muchas operaciones con créditos UVA (ver Página 12).

Según Aníbal Fortuna, presidente del Colegio de Martilleros platense, se espera que la devaluación impacte en una caída de la rentabilidad de las propiedades en alquiler y en una merma en el número de inmuebles ofrecidos para tal fin, al menos, hasta que haya pautas más claras.

Por otra parte se espera que el mercado siga moviéndose en el mediano plazo de la mano de aquellos que busquen refugiarse “en ladrillos” para mantener el valor de sus ahorros. Y también que haya, al menos al principio, un repunte de la construcción a partir de un atraso cambiario en el precio de los materiales.

“Los créditos hipotecarios entraron en una crisis muy grave, la gente no los está tomando. Y se espera que el mercado se mueva en el mediano plazo con aquellos que quieren pasar sus ahorros a ladrillos”, dice Aníbal Fortuna.

En materia de alquileres “quienes renuevan en estos días lo van a hacer con una prórroga por 12 meses y con un aumento promedio del 30%. El mercado de los alquileres no se va a retraer, pero va a tener otras características. Lo van a mover aquellos que quieran cambiar de casa para reducir el costo, mudándose más lejos del centro o a una propiedad más chica”.

En este contexto se espera que la rentabilidad de muchas propiedades alquiladas caiga alrededor de dos puntos (del 0,6 al 0,4% en promedio), porque con los salarios quietos va a ser difícil trasladar plenamente el efecto de la devaluación a los precios. Y es probable que algunos propietarios retiren la propiedad del mercado hasta tener un horizonte más claro, indican los martilleros.

Medicamentos

El de los medicamentos es uno de los renglones que más preocupa, ya que se trata de productos ligados al dólar en todos los casos (a los remedios importados, como los oncológicos, los utilizados en las terapias contra el Sida o por personas trasplantadas, se suman los principios activos de todos los de producción nacional, que también se importan).

“Por ahora no se registraron aumentos en los medicamentos”, dice Marcelo Fabián García, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata y agrega, “pero los precios los ponen los laboratorios nacionales y extranjeros, y en todos los casos la producción está atada al dólar. Es por eso es que lo lógico es pensar que va a haber aumentos. Pero también es cierto que en los últimos dos años los fármacos aumentaron entre el 100 y el 120% y los márgenes de ganancia son altos. Teniendo en cuenta esto cabe esperar que muchos laboratorios absorban los aumentos. También es esperable que haya alguna medida política para evitar una nueva suba”.

