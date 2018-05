Caputo dijo que acudir al FMI permite dar certidumbre a inversores y mercados

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo hoy la decisión del Gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) es una medida "preventiva" que permite dar certeza a inversores y mercados, al tiempo que valoró la reciente designación de Nicolás Dujovne como coordinador del equipo económico.

"Vamos a seguir trabajando en equipo y estaremos lo mejor coordinados posible; es absolutamente razonable y bienvenido, es el que coordina el presupuesto y es naturalmente la persona que tiene que estar en contacto con todos los ministros", dijo Caputo en el marco del encuentro realizado hoy por la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina) en un hotel porteño.

En su disertación, confió en que tras las turbulencias financieras de las últimas semanas "el Gobierno salga fortalecido, porque en situaciones de turbulencias de mercados uno tiene que mostrar anticipación y determinación, firmeza". "Creo que mostramos anticipación, no fue una casualidad que a principio de año hayamos prefinanciado el 75 por ciento de las necesidades financieras. Sabíamos que era posible que los mercados internacionales se pusieran más difíciles", señaló.

Según Caputo, "efectivamente la situación se puso peor, entonces decidimos hacer uso de la posibilidad de pedirle un crédito al Fondo. Siempre fuimos socios y decidimos hacer uso, pedir este crédito". "La gran mayoría de los argentinos relacionan al FMI con los problemas que hemos tenido y es lógico que se pregunten si estábamos bien por qué recurrimos", agregó. El ministro explicó que el Gobierno recurre "al crédito del Fondo Monetario por responsabilidad. No es común es un Argentina la anticipación a eventuales problemas, remover incertidumbres", sostuvo.

"Además ahora podemos hacerlo desde una situación sólida, es una diferencia con el pasado, no solo porque es otro fondo sino porque lo estamos haciendo en una situación preventiva", agregó. Caputo dijo que "probablemente no haya más turbulencias" pero advirtió que es necesario "dar certeza a la gente, a los inversores, a los mercados". "Hoy Argentina se encuentra en una situación en la que aún si las cosas se tornarán peores nosotros no tendríamos ningún problema", aseguró.

El funcionario reiteró que el eje central del Gobierno es "la aproximación gradual al equilibrio fiscal. La realidad es que nosotros heredamos una situación que nos hacia difícil elegir otro camino que no fuera la convergencia gradual",resaltó. En este contexto, dijo que es importante "dar certeza de que independientemente del Gobierno que esté, lo que no van a cambiar los argentinos es el camino, y en este sentido la oposición juega un rol importante".

"Por eso lo mal que cayó la propuesta de retrotraer las tarifas. La gente que viene a invertir en el país quiere ver racionalidad y tener en claro cuál es el camino. Eso es lo que miran los empresarios que vienen a invertir en el país", remarcó. Sobre el desempeño de las licitaciones, PPP dijo que se está dando "un proceso espectacular". "Pasó desapercibido en la turbulencia financiera. Es una noticia increíble, muestra que cuando los argentinos hacemos algo con profesionalismo y transparencia funciona", subrayó.

Caputo afirmó que hay "60 proyectos por un monto que ronda los 30 mil millones de dólares a ser invertidos en los próximos tres o cuatro años". "Son esas cosas que realmente dan una motivación enorme. Fue en un momento super difícil porque estaba avanzada la suba de tasas en el mundo no era el contexto financiero del año pasado y hubo un boom de ofertas, algunas (con precios) 30 por ciento por debajo de lo que es la obra pública".

"Son obras que van a tener mucha mejor calidad que las obras tradicionales y se terminan en tiempo y forma. Arrancó la maquinaria, que estas hayan ido tan bien para el país es espectacular", dijo el ministro y agregó que representan "un punto de inversión del PBI por año en los próximos años".

"Es la licitación más rimbombante en Argentina de los últimos 25 años, y que haya sido en la semana de mayor conflicto, no retiró nadie las ofertas, fue un éxito total y tenemos que estar orgullosos los argentinos y entender que este es el camino y que hay certeza de que se va a continuar", concluyó.