Finalizó el paro docente de 48 horas con una multitudinaria marcha nacional

Columnas de maestros de casi todas las provincias confluyeron ayer en la Plaza de Mayo. Duras críticas a las “políticas de ajuste” del gobierno nacional y del bonaerense. La huelga en la Región volvió a sentirse con fuerza

| Publicado en Edición Impresa

La segunda marcha federal docente contra la política educativa y salarial del gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales, fue multitudinaria. En tanto, la adhesión al paro en la provincia de Buenos Aires fue dispar teniendo en cuenta los distritos del Conurbano -muy importante- y los del interior -bajo ausentismo-. En nuestra Región, al igual que el martes, la huelga se sintió con fuerza, con un acatamiento (casi) masivo en Ensenada y del 65% promedio en La Plata y Berisso.

Desde el Ejecutivo central, quien tomó la palabra fue el ministro de Educación y ex director general de Escuelas bonaerense, Alejandro Finocchiaro. Como siempre lo hace, el funcionario apuntó sus dardos contra la Ctera -el mayor gremio docente del país y uno de los organizadores de la movilización federal- y dijo que el pedido de “paritaria nacional” no tiene sentido porque la Justicia ya dijo que la Nación no abona salarios docentes. En cambio, no habló de la propuesta oficial de incrementar los sueldos 15%, un punto central de la protesta.

Sí se refirió, en buenos términos, a la iniciativa del gobierno provincial de pagar adelantos a cuenta de futuros aumentos. “La gobernadora, María Eugenia Vidal, ha dado 10% de anticipo para que ningún docente pierda frente a la inflación”, dijo.

Los gremios no piensan lo mismo. Y hablando de los dirigentes sindicales, podría decirse que ayer se produjo, aunque no frente a frente, un contrapunto entre Finocchiaro y la presidenta de Docentes Argentinos Confederados (Dac) y de la Feb, Mirta Petrocini, una de las oradoras en el acto que le puso el broche “porteño” a la marcha federal, que arrancó el lunes desde distintos puntos del país.

el “debate”

“Vinimos a cambiar la lógica de un sistema educativo que fracasó, la que demostró la evaluación Aprender. Vinimos para que el Estado recupere la capacidad de dictar las políticas públicas, con el alumno en el centro de la escena”, disparó el ministro.

Por su lado, Petrocini manifestó: “Estamos hoy acá para seguir denunciando el desmantelamiento del sistema público de educación”. Y puntualizó que ello “se expresa no solamente en materia salarial, sino en los gravísimos problemas de infraestructura escolar, en la falta de cobertura de cargos docentes, en el servicio alimentario, en el nuevo sistema de licencias médicas, la obra social (Ioma), el IPS, entre otros”.

Para Finocchiaro, el “vaciamiento de la escuela pública se produce cuando hay un aula vacía”.

La jefa de la Feb apuntó que “más allá de lo que diga el gobierno es un orgullo representar a los docentes; su presencia hoy aquí y en cada distrito le da valor a la lucha y ratifica que sería una vergüenza aceptar el incremento del 15% con el que insiste el Estado provincial”.

En su ya tradicional ataque a la organización que preside la santafecina Sonia Alesso, el titular de la cartera educativa opinó que “los cambios en la educación llevan tiempo, y en la Argentina, donde el sector educativo estuvo durante muchos años en manos de Ctera, también conllevan resistencia”.

“Pretenden hacerle creer a la sociedad que aquí hay intenciones políticas -lanzó la dirigente docente-. No importa el color político, importa la unidad, única herramienta con la cual vamos a seguir frenando las embestidas de estas políticas. No van a poder con la fuerza de la docencia”, sentenció.

adelantos

Alejandro Finocchiaro calificó como un “despropósito” la huelga y la multitudinaria marcha, al indicar que “de 24 jurisdicciones, 20 ya cerraron sus paritarias y 4 siguen negociando”. Después, como se dijo, destacó el anticipo a cuenta que pagó la Gobernación bonaerense.

“Nuestro sector no puede seguir viviendo de adelantos y parches salariales impuestos por el Ejecutivo. Hay que convocar a una paritaria en serio y sentarse a dialogar con los representantes docentes”, sostuvo la jefa de la Federación de Educadores, al tiempo que criticó el discurso de la administración bonaerense: “No es cierto que éste sea el gobierno del diálogo y de las puertas abiertas. A los docentes nos cierran las puertas y el supuesto diálogo es imposición y unilateralidad”, añadió.

Los organizadores estimaron en casi 300 mil personas la asistencia a la marcha, que estuvo encabezada por la Ctera (Suteba en territorio bonaerense), el Sadop, Amet, Dac (Feb en la Provincia) y columnas de casi todas las provincias. Desde el Conurbano se hizo notar Udocba, uno de los integrantes del frente gremial.

También se sumaron los universitarios de la Conadu, agrupaciones estudiantiles, Ate, judiciales y otros sectores, que se “unieron” en sus consignas contra el “ajuste” y en el rechazo al acuerdo con el FMI.

A su turno, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, disparó contra la primera mandataria provincial. “Le pedimos menos sets televisivos y mas gestión. Si realmente quiere resolver el conflicto, que nos convoque y ofrezca un salario digno”, remarcó.