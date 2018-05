Ex número uno del tenis, detenido por manejar ebrio

El ex tenista rumano Ilie Nastase, quien fuera número uno del mundo y contemporáneo del argentino Guillermo Vilas, fue detenido hoy en Bucarest por "conducir en estado de ebriedad", informó la prensa local.

"Como se encontraba en un visible estado de embriaguez, se le pidió a Nastase que se sometiera a una prueba de alcoholemia y en ese momento se mostró desobediente, pronunció insultos contra los agentes, motivo por el que fue arrestado y trasladado al Instituto de Medicina Legal para tomar muestras biológicas", señaló la policía en un comunicado, según consignó la agencia EFE.

Luego de haber pasado varias horas en la comisaría, Nastase recibió permiso para salir, aunque le iniciaron un expediente por conducir en estado de ebriedad y haberse negado a realizar las pruebas que le exigió la policía.

"Me preguntaron si había bebido y respondí que sí, tres cervezas. Me pidieron que soplara, dije que no, quiero ir a la comisaria y allí lo haré. No esperaron a ir de manera civilizada. Uno me sacó del coche, me puso con la cara sobre el asfalto, se subió uno con las piernas sobre mí y me esposó", se quejó el ex tenista de 71 años.

"Hubiera sido mejor que me llevara sin las esposas y que me hicieran el test allí en la comisaría", añadió Nastase, quien alcanzó el número uno del mundo el 23 de agosto de 1973.