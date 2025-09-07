La Redonda en VIVO | Operativo elecciones 2025

Falta menos de una hora para el cierre de los comicios en La Plata y la Provincia: votó más del 50% del padrón
VIDEO.- Julio Alak al borde del cierre de mesas en La Plata: "Fue todo en paz y pacífico"
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Super Cartonazo: los números de hoy domingo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Un voraz incendio de madrugada en La Plata destruyó un galpón con un auto adentro
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este domingo 7 de septiembre del 2025
A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Amigos en el trabajo y el dilema de separar “lo personal de lo laboral”
La clase media, en crisis: entre el sacudón económico, las aspiraciones y el consumo
