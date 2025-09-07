Las perlitas de las elecciones en Provincia 2025: detenidos, robos de boletas, demoras y autoridades fugitivas

Luego de una intensa campaña en el suelo bonaerense, este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y se registraron las habituales perlitas como el caso de autoridades designadas que huyeron o fiscales que robaban boletas e intentaron abrir urnas, hasta escraches y demoras en las aperturas de las mesas.

Uno de los casos ocurrió en la Escuela Belgrano, ubicada en 9 y 38, momentos de extrema tensión se vivieron durante la apertura de la mesa de votación. Un fiscal de La Libertad Avanza intentó abrir la urna con un cuchillo que llevaba entre sus prendas. La situación, sucedida a la vista de todos los presentes, requirió la intervención de un efectivo policial. Así, el personal de seguridad le exigió que guardara el arma blanca en su vehículo, fuera de la escuela.

Esta mañana, en la escuela de 7 y 33 sucedió algo totalmente inédito . Eran alrededor de las 8:20hs. y el establecimiento aún no había abierto debido a la falta generalizada de autoridades de mesa. En ese momento, por la puerta se asomó una mujer, algo le dijo a los policías apostados afuera, quienes se acercaron a una joven que aguardaba desde hacía algunos minutos que habilitaran la votación. La escena siguiente fue de película, porque quienes estaban ahí vieron que comenzó a correr intentando alejarse del lugar. Sin embargo no pudo hacerlo más de media cuadra, ya que fue alcanzada por los uniformados y obligada a regresar.

Otro caso tuvo a Francisco Adorni como protagonista cuando asistió a votar al Colegio Nacional . Al llegar alrededor de las 8:45hs encontró que la Mesa Nº1, donde debía votar, todavía no había abierto ya que no habían llegado las autoridades designadas.

Cuando se retiraba, vivió un momento incómodo al ser escrachado por una persona que se acercó simulando sacarse una selfie pero le quiso entregar dinero diciendo que era "para Karina", en referencia a la hermana y funcionaria del presidente Javier Milei. "Adorni, ¿cómo estás?", le dijo sonriente un joven mientras se acomodaba como para sacarse una selfie con el candidato. Después que Adorni lo saludara y mientras se acomodaba para tomarse la foto, el sujeto extendió su brazo y con dinero en la mano le dice "acá le dejo, para Karina, el 3%, ¿te parece?", y cierra el video diciendo que "son delincuentes ustedes, se meten con los jubilados, con los pensionados".

Con 100 años, Ángela fue a votar acompañada por su familia a la Escuela Primaria N.º 56 Almafuerte, ubicada sobre Diagonal 73 entre 27 y 28. A pesar de que las autoridades de mesa le ofrecieron la posibilidad de acercarle la urna hasta su automóvil, ella decidió caminar hasta el cuarto oscuro para cumplir con su deber cívico. El gesto despertó la emoción de todos los presentes: cuando Ángela salió del aula tras emitir su voto, recibió un aplauso cerrado por parte de fiscales, autoridades de mesa y otros votantes que celebraron su compromiso democrático.

Otro hecho que se repite en cada elección es la detención de aquellas personas que cumplen con la obligación de sufragar, pese a tener cuentas pendientes con la Justicia. En Berisso, un joven de 23 años buscado por “Homicidio en grado de tentativa” fue detenido cuando fue a votar para las Elecciones Provinciales en la escuela Primaria nº 10, ubicada en Montevideo y 74.

Tremenda sorpresa se llevó este domingo una vecina de La Plata cuando fue a votar este domingo a la mañana en el marco de las elecciones. Como cada vez que le toca participar de los comicios, Valeria Cozzarín llegó cerca del mediodía a la Escuela Nº 1 y cuándo buscaba en qué mesa le tocaba emitir su voto encontró que muy cerca de su nombre figuraba el de su parde.

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este mediodía en Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas del partido opositor Fuerza Patria (peronismo) dentro de un cuarto oscuro. El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo.

En la mañana de este domingo, en Bahía Blanca, un veterano de Malvinas asumió la responsabilidad de presidente de mesa tras la ausencia de la persona designada. Se trata de Carlos Vicente Koren que tomó dicho rol en una mesa electoral de la Escuela Nº28, situada en Dorrego 545, ante la ausencia de la persona designada para el cargo. “Cumplí la función a partir de las 9.05 de la mañana”, declaró al medio La Nueva.

Koren resaltó la relevancia de participar en los procesos democráticos y expresó su descontento por la ausencia del titular. Por eso, tomó la decisión de permanecer en el lugar y hacerse cargo de la mesa, actitud que evidenció su compromiso con la comunidad. “Le pusimos el pecho a las balas, ahora a las responsabilidades”, afirmó.