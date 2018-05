Para Goyco, Armani puede jugar el Mundial: "Tiene el mejor presente"

Sergio Goycochea, el ex arquero de la Selección, opinó acerca de la actualidad del equipo nacional y aseguró que Armani le puede pelear el puesto a "Chiquito" Romero.

Sobre el golero de River, el Goyco aseguró que "Es el que mejor presente tiene y puede jugar el Mundial".

Al ser consultado sobre el equipo de Jorge Sampaoli dijo que "La eliminatoria no tiene nada que ver porque ya pasó...La tranquilidad que tengo es que Argentina tiene buenos jugadores".

A los 54 años, el recordado arquero del equipo argentino que llegó a la final del Mundial 1990 también señaló que "El Mundial es una competencia diferente, donde los mejores del mundo no siempre son los que salen campeones" y terminó afirmando: "Argentina se volvió invicta en 2006. No le ganaron en la cancha. A nosotros en el `90 nos pasó al revés. Enfrentamos a Italia que no había recibido ni un gol y se privó de jugar la final por los penales".