Bernardi retiró sus pertenencias y se despidió de Estudiantes

Lucas Bernardi pasó esta mañana por el predio de City Bell, donde retiró sus pertenencias y se despidió de los jugadores.

El entrenador dejó su cargo tras la derrota de ayer ante Racing por 2 a 1 y el descontento generalizado de los hinchas albirrojos.

"Es una derrota de todos", dijo ayer el referente Mariano Andújar en la zona mixta, aunque manifestó que no tenía confirmada la noticia. Y lo mismo dijo Rodrigo Braña: "No hablamos nada con Lucas. No nos comunicó nada a nosotros".

Por su parte, Agustín Alayes, encargado de dar la noticia, se limitó a decir: “Simplemente el proceso de Lucas terminó hoy (por anoche) en lo que fue una decisión consensuada entre él y nosotros, mañana (por hoy) el equipo entrenará con el Chino Benítez”.

El plantel se presentó esta mañana en el Country y la práctica era dirigida por el Chino Leandro Benítez, en un nuevo interinato al mando de la Primera División.