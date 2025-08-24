Patrullas municipales impiden que los manteros se instalen en Meridiano V
Patrullas municipales impiden que los manteros se instalen en Meridiano V
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Descuentos en supermercados para jubilados y beneficiarios de Anses
La soja argentina surfea las tensiones comerciales mientras gana mercados
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad": el mensaje de Adorni tras las denuncias por coímas
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
¿El verde es un lujo? La Plata y la elección entre centro y periferia
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En pleno silencio oficial, el vocero presidencial hizo alusión indirecta a la filtración de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo.
Escuchar esta nota
El vocero presidencial, Manuel Adorni, rompió el silencio oficial y se expresó de forma indirecta sobre la polémica abierta tras la filtración de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su armador Eduardo “Lule” Menem.
A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".
Manuel Adorni es de los pocos miembros del Gobierno Nacional que rompieron el silencio sobre el tema. El breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi a raíz de la denuncia que impulsó el abogado Gregorio Dalbón.
El letrado defensor de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.
En las últimas horas, la justicia interceptó a Kobalivker en Nordelta y durante el allanamiento descubrió sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo en su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, que fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.
Fuentes judiciales precisaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que secuestraron su celular para peritarlo. También se le secuestró una computadora y documentación.
LE PUEDE INTERESAR
Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos
LE PUEDE INTERESAR
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí