Política y Economía

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad": el mensaje de Adorni tras las denuncias por coímas

En pleno silencio oficial, el vocero presidencial hizo alusión indirecta a la filtración de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo.  

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad": el mensaje de Adorni tras las denuncias por coímas
24 de Agosto de 2025 | 11:31

Escuchar esta nota

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rompió el silencio oficial y se expresó de forma indirecta sobre la polémica abierta tras la filtración de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su armador Eduardo “Lule” Menem. 

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin". 

Manuel Adorni es de los pocos miembros del Gobierno Nacional que rompieron el silencio sobre el tema. El breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi a raíz de la denuncia que impulsó el abogado Gregorio Dalbón.

El letrado defensor de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

En las últimas horas, la justicia interceptó a Kobalivker en Nordelta y durante el allanamiento descubrió sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo en su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, que fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.

Fuentes judiciales precisaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que secuestraron su celular para peritarlo. También se le secuestró una computadora y documentación.

