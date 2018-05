Incertidumbre entre afiliados al IOMA porque no aparece la vacuna antigripal

La obra social no dio una respuesta sobre el faltante, ante la creciente demanda. Sólo dijeron que “estarán en el transcurso de la semana”

A poco más de un mes de que el calendario marque el inicio del invierno, ya con un pronóstico extendido que anticipa un descenso de temperatura dentro de no más de una semana, las farmacias de la Región no cuentan todavía con las vacunas contra la gripe que cubre el IOMA a aquellos afiliados que constituyen los grupos de riesgo: bebés, embarazadas, mayores de 65 años y pacientes con alguna patología de base -historia clínica mediante- que requiera de la aplicación.

Las quejas de parte de los afiliados que deben aplicarse la vacuna pero no la encuentran comenzaron a escucharse la semana pasada con mayor intensidad. Consultadas varias farmacias del centro platense, en ninguna tienen las que la obra social provincial debió haber repartido hace ya varios días.

Sí se consigue en las farmacias la vacuna antigripal que ofrece como servicio el PAMI a sus afiliados, los jubilados y pensionados nacionales.

También se puede adquirir la vacuna de manera particular, sin cobertura de obra social. Excluyendo el precio que se cobra por la aplicación, la antigripal cuesta, se precisó en el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, $413, $430 y $450, según la marca.

Búsqueda infructuosa

Osvaldo Ballina, vecino de la zona de Plaza Moreno viene dando vueltas sin cesar por distintas farmacias de la Ciudad desde hace varios días en busca de la cepa antigripal 2018. “No está en ningún lado -subrayó-. IOMA no comenzó la campaña, cuando el PAMI ya hace rato que la distribuye. Es preocupante porque tarda por lo menos un mes en hacer efecto”.

El afiliado a la obra social bonaerense constató que por lo menos en cuatro locales de expendio de medicamentos carecían de la antigripal con cobertura al 100 por ciento del IOMA. Según señaló, consultó por la vacuna en las farmacias de 46 y 16, 12 y 48, diagonal 74 y 11, y 49 entre 7 y 8. “En ninguna la había recibido”, remarcó.

Ballina, además, se quejó porque el IOMA no cubre la totalidad del valor de la vacuna antineumocócica, un servicio que sí ofrece PAMI a sus beneficiarios.

Claudia Grilli, otra vecina afectada por la falta de distribución de la vacuna, hace días que intenta inmunizarse contra la gripe sin éxito. “En IOMA me dijeron que era una cuestión de logística del Ministerio, que todavía no estaba la partida, pero me tuvieron paseando”, relató no sin bronca la afiliada.

Desde el Colegio de Farmacéuticos se confirmó la demora. En las farmacias que nuclea la entidad se ha advertido la creciente demanda de la vacuna antigripal desde que los beneficiarios del IOMA supieron que PAMI ya la estaba distribuyendo, una semanas atrás.

“La gente pregunta mucho por la vacuna”, resaltó el presidente del Colegio, Marcelo García, quien, a la vez, indicó que de acuerdo a lo que le informaron en el IOMA, “la compra está hecha, pero tardan en entregarla por cuestiones de logística”. El dirigente cree que en las próximas horas recibirán el producto y podrán entonces atender los requerimientos de los afiliados. “Estamos a la espera”, dijo.

EL DIA consultó al IOMA para saber cuándo va a estar disponible la vacuna, pero no hubo precisiones por parte de la obra social, donde sólo dijeron que “en el transcurso de la semana estarán disponibles las dosis en las farmacias”.

Cambio de cepa todos los años

La gripe o influenza es una enfermedad que se transmite fácilmente a través de las gotas que se expulsan al toser, hablar o estornudar. Los síntomas clásicos consisten en fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta, tos seca y decaimiento. En las personas mayores estas manifestaciones pueden ser menos intensas.

Para su tratamiento se emplean antitérmicos, hidratación y reposo. Sólo se administran antivirales específicos en pacientes con riesgo de complicaciones o a quienes requieren internación.

La vacuna es la principal herramienta de prevención para la gripe y se debe aplicar todos los años, ya que el virus puede sufrir modificaciones o mutaciones frecuentes. Más allá de la inmunización, hay otras medidas que también ayudan a evitar el contagio, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con soluciones alcohólicas o cubrirse con el codo al estornudar.