El Millo pondrá el equipo base ante el León

| Publicado en Edición Impresa

Marcelo Gallardo, técnico de River (trabajó bajo techo), planea jugar con mayoría de titulares en los últimos dos partidos de la Superliga, mañana contra Estudiantes y el lunes frente a San Lorenzo, con el objetivo de asegurarse una plaza en la Copa Sudamericana. Después del empate sin goles ante Colón de Santa Fe, River no pudo meterse entre los 11 primeros de la tabla, por lo que por ahora no solamente no se clasifica a la Libertadores sino que tampoco a la Sudamericana.