“No pienso renunciar a la presidencia del club”

El titular de Independiente dijo que terminará su mandato. Y prometió techar el Libertadores de América durante su gestión

| Publicado en Edición Impresa

Hugo Moyano, acusado por lavado de dinero, anunció que Independiente pagó “todas sus deudas y levantó la convocatoria de acreedores”, al tiempo que descartó “renunciar” a la presidencia del club de Avellaneda.

“Pagamos totalmente las deudas que heredamos de dirigencias anteriores, incluida la del Banco Provincia. Demoró porque no fue fácil, hubo que abonar también intereses y honorarios de abogados”, explicó el presidente de la entidad de Avellaneda.

“Con eso levantamos la convocatoria. Independiente comienza a trabajar sin el peso de estar convocado”, afirmó Moyano durante una conferencia de prensa que brindó en la sede del club de Avellaneda.

“Es un orgullo decir lo que tenemos en Independiente. De cómo estaban a cómo están los predios hoy. Antes era una vergüenza y hoy tenemos la satisfacción de mostrar que estamos muy bien”, resaltó el líder sindical en diálogo con la prensa.

“Dicen que lavamos dinero. Pero lo único que lavamos fueron los baños. Había una desidia total. Le faltaba una parte al estadio (una tribuna) y una garganta. Hoy tenemos un club equilibrado y normalizado”, puntualizó en otro tramo de sus declaraciones

Moyano, en otro tramo de la conferencia que brindó junto a su hijo Pablo; Carlos Montaña, vicepresidente segundo, y el entrenador Ariel Holan, descartó que vaya a dejar el club.

“UNO NO SE VA NUNCA DEL ROJO”

“¿Qué voy a renunciar? Uno no se va nunca del ‘Rojo’. Además, tengo un compromiso y los compromisos los cumplo: vamos a techar el Libertadores de América”, anunció, en uno de los tramos que más impacto generó, ya que si bien era un secreto a voces que estaba dando vueltas esa intención, ahora el propio presidente confirmó la noticia.

“No me voy a ir. El amigo que tengo a mi derecha (por Holan) todavía tiene que ganar algunas copas más. Hasta que no pase, no me voy”, reiteró entre risas.

“Me apriete quien me apriete voy a terminar mi mandato. A mi no me corren con denuncias falsas”, aseveró Moyano.

“Con la poca simpatía que nos tiene el Presidente de la Nación (Mauricio Macri), si hubiera algo, ya estaríamos en cana (presos)”, bromeó.

Por su parte, Pablo Moyano, vocal del club, afirmó: “La única verdad es la realidad. Hay que ver todo lo que se hizo hasta ahora en el club. Se arregló y se acondicionó todo. Tenemos muchos proyectos, haremos un centro deportivo a nivel europeo en Domínico. Además de una futura concentración para el plantel”, explicó.

Mientras que Holan, DT e hincha confeso de la entidad de Avellaneda. sostuvo: “Volvimos a sentir el placer y el orgullo de tener al club de pie. Quiero agradecer al Presidente y a su comisión. Cómo hincha y socio: lo mejor está por venir. Tomemos noción de lo importante que es asociarse a la institución”, apuntó.

“Esta gestión levantó al club de la noche más oscura. Le agradezco a Hugo (Moyano) en mi condición de socio desde hace muchísimos años”, indicó.

“Ahora viene el crecimiento sólido y sustentable para volver a ver lo que les contamos a nuestros hijos y nietos”, subrayó.