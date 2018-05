Lo mató: Francese trató de rata, libidinoso e interesado a Arturito

La “poetiza” contó detalles de su truncada primera cita con el actor de “La Casa de Papel”, quien la había ninguneado en la tevé



La visita de Enrique Arce, el famoso Arturito de “La Casa de Papel” al país está dejando un tendal de escándalos. Ahora, tras haber desafiado a duelo artístico a dos actores argentinos que criticaron a la exitosa serie, y después de haber ninguneado a Belén Francese con quien tuvo una cita “romántica”, recibió de su propia medicina, porque la “poetiza” le dio para que tenga y guarde, contando detalles del encuentro que lo dejaron muy mal parado.

El lunes, en “Los Ángeles de la Mañana”, Arturito había dicho que haber conocido a Francese -con quien había intercambiado varios guiños en las redes sociales- no había sido nada especial. “La conozco como voy a conocer a muchísimas otras”, tiró Arce, de 45 años, sobre nuestra apreciada Belu, de 33.

Del encuentro se habían publicado fotos pero no demasiados detalles hasta que ayer la propia protagonista se decidió a contar cómo había sido la experiencia.

“Era la primera vez que lo veía personalmente. Pidió un plato para compartir… jajaja. Me dijo que no tenía mucha hambre y después se comió todo. Eran unos fideos con salsa de anchoas”, contó la reina de las rimas en el programa de Ángel de Brito.

Y dijo que no hubo contacto físico: “Cero, cero total, no pasó nada. Después me dijo que era una histérica. No lo estoy destrozando, soy sincera…Él insiste en que vaya al hotel y yo no quiero, quedo re expuesta’”.

Además, lo trató de interesado. “Si a mí alguien me encanta, ¿sabés qué? Voy al hotel y me quedo. No me da cuando la cosa es ‘subí la foto vos...’. ¡Subí la foto vos, me dijo! Tampoco soy tonta, él está de paso y yo no me voy a quemar con alguien que esté de paso. No me gusta que un hombre me diga ‘subila vos la foto’”, completó.

Pero lo mejor llegó después: “Estábamos en Plaza San Martín, en Retiro, y hubo algo en particular que no me gustó: una cara. Me hacía reír con las caras que hacía, pero hizo una de libidinoso y no me gustó”.