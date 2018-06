Crece la expectativa de cara a la histórica sesión sobre el aborto

Todavía hay 29 legisladores que no definieron su posición y se mantiene así la incertidumbre por lo que pueda ocurrir

El debate por la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados se da tras once años en los que hubo varios intentos frustrados para discutir el proyecto en el Congreso. Por eso la expectativa a medida que se acerca el debate crece casi tanto como la incertidumbre por lo que pueda ocurrir. Y no es exagerado: a cuatro días de la histórica sesión, aún existen 29 legisladores que no definieron su posición, con lo cual se mantiene el misterio ante la marcada paridad entre los que están a favor y en contra de la iniciativa que se votará en la madrugada del próximo jueves.

De acuerdo a un sondeo que realizaron periodistas parlamentarios, hasta ahora el rechazo a la legalización del aborto se estaría imponiendo por 118 contra 108 votos, mientras que hay unos 29 diputados que mantienen reserva sobre su postura.

Los 29 legisladores que están indecisos pertenecen en 6 de los casos al macrismo, 6 al radicalismo, 7 al bloque justicialista, 3 al Frente Renovador, 4 al kirchnerismo, y otros tres a bancadas menores.

ANTECEDENTES

La iniciativa que impulsa la Campaña por el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a un importante colectivo de organizaciones sociales, fue presentada por primera vez en 2006 y sólo pudo debatirse a nivel de comisión en cuatro oportunidades, siempre impulsada por legisladores opositores al Poder Ejecutivo.

En esas oportunidades, en 2011, 2012, 2014 y 2016, el proyecto perdió estado parlamentario sin que prosperara el debate ni llegara al recinto. En 2011 el proyecto comenzó a debatirse en una reunión de la comisión de Legislación Penal, presidida por el entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, en la que se intentó firmar el despacho, pero no se consiguieron las firmas necesarias y la iniciativa tampoco tuvo el respaldo de otras comisiones que debían reunirse para avanzar en el dictamen.

En 2012, la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue la única legisladora del PRO que apoyó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en base, según dijo, “a una posición que siempre tuve y asumí públicamente. Lo pienso desde la salud pública”.

También en 2014 se realizó una reunión de la comisión de Legislación Penal de la cámara Baja, presidida por Patricia Bullrich (PRO), donde se buscó avanzar en el proyecto sin suerte, debido a que el bloque oficialista, entonces en manos del Frente para la Victoria, no avaló la discusión.

Ya en la oposición, en 2016, un grupo de diputadas del FPV-PJ, encabezadas por la entrerriana Carolina Gaillard, realizó una reunión informativa sobre el proyecto pero como el tema aún no estaba instalado en el interior de los bloques tampoco se logró avanzar en el dictamen.

Un año después, el presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento del proyecto en una reunión con los jefes parlamentarios del bloque oficialista Cambiemos y más tarde en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

Tras escuchar a 738 oradores que expusieron a lo largo de las 15 audiencias abiertas que se desarrollaron desde el último 10 de abril, el debate culminará con la firma del dictamen en el que trabajan contrareloj los diputados, para lograr firmar el despacho el próximo martes y tratarlo el miércoles en el recinto, desde donde si se aprueba pasará al Senado.