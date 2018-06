A no sacar la basura: por el paro, esta noche no pasará el recolector de residuos

Cómo funcionarán otras áreas dependientes de la Municipalidad de La Plata por la huelga de mañana

La Municipalidad informó que a raíz del paro convocado para mañana se verá resentida la recolección de residuos desde esta noche, por lo que se solicitó evitar sacar los residuos hasta el viernes, cuando se reiniciará con normalidad el servicio. Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental se detalló que “el servicio de recolección de residuos no realizará ninguna actividad a partir de esta medianoche, por lo que se solicita a los vecinos que no saquen los residuos habituales, no habituales y de bolsa verde”. “Los recorridos se retomarán el jueves por la noche de forma gradual y recién el viernes se podrá cumplir con el servicio con normalidad”, se explicó.

Por otra parte, la Comuna informó que las demás áreas de gobierno funcionarán con normalidad, tanto las oficinas de atención al público y los servicios que se brindan en delegaciones y dependencias Municipales. En tanto, El Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), mantendrán el servicio de atención mediante enfermería.

El Cementerio Municipal estará abierto al público en el horario de 7 a 18 durante toda la jornada, mientras que habrá guardias administrativas de 8 a 12 para los servicios de cochería. El Bioparque de la Ciudad continuará cerrado, mientras que la República de los Niños estará abierta en su horario normal de 10 a 19 horas, con entrada y servicio de estacionamiento tradicional. Por último, el Mercado Central, ubicado en 520 y 117, funcionará en su horario habitual de 8 a 16.