Diagonales en la playa: el indie platense y los Carinhosos despiden junio celebrando la unión

Con Poli de Sr. Tomate, este martes se irá la última función del ciclo especial que llevó a referentes del rock local a la clásica roda

¿Cuántas veces nos quejamos del crudo invierno platense, a veces lluvioso y oscuro, que nos da ganas de vivir en un lugar más cerca del sol y la playa? Por lo menos en lo musical, para ellos hay una opción que nos acerca a los ritmos brasileños: “Carinhosos da Garrafa feat. Indie Platense”.

La idea que los convocó fue la de que la banda célebre por animar las ya clásicas rodas de samba de los martes a la noche reciba a distintos referentes de la escena local, de géneros diversos. Es decir, que cada uno de ellos lleve dos o tres temas propios, pero para tocarlos en “modo samba”.

El ciclo se extendió durante todo junio y tendrá este martes, en El Rincón, 59 entre 18 y 19, su última cita. La invitada para esta próxima velada será Poli de Sr. Tomate, una de las bandas más afianzadas de la ciudad, a fuerza de años de trayectoria y canciones que pegan directo en el pecho. También será parte “Mister”, de Las Armas.

¿Cómo se entiende una mixtura de músicas tan distintas como la brasilera y el rock o el pop electrónico? Algunas de las explicaciones las da Nacho Álvarez, banjo y voz en los Carinhosos: “Con cada uno de los invitados está el desafío, es algo lindo para los músicos, que estamos constantemente en la música probando, investigando, fusionando. Ahora se viene el show con Poli. La expectativa es por ver cómo podemos resolverlo, siendo una banda de samba, para poder acompañar sus músicas de la mejor manera posible, y para que Poli se quede contenta desde lo musical”.

Desde que surgió la roda a esta parte, pasó mucha agua bajo el puente. “Hace seis años, con un balance muy satisfactorio. Lo planteamos como un formato distinto, la roda, muy normal en Brasil, con una propuesta distinta, el martes, con horario accesible, familiar, entrada gratuita. Fue una propuesta abarcativa, inclusiva, para que no haya límites de edad, y nada por el estilo”, señala Nacho y asegura que “estar pisando el sexto año del ciclo es favorable. Viene muy bien, creciendo, y estamos muy contentos”.

El combo que hace bailar a todos se conforma por Marina Dibastiano (voz), Pablo Giacosa (voz), Nacho Álvarez (voz y banjo) Esteban Álvarez (percusión y voz), Fer Álvarez (mandolina), Martín Mesineo (guitarra de 7 cuerdas), Kahil Ferraris (guitarra eléctrica), Andrés García (bajo), Claudio Braga (zurdo), Alexis Braga (percusión), Pablo Palleiro (percusión) y Esteban Portnoy (batería).

En el ciclo de los martes de junio ya pasaron Marco Viera de Peces Raros, Lautaro Barceló de El Estrellero, Tomas Casado de Tototomás, Mato Ruiz de Mutandina, “Mister” de Las Armas Bs. As., Marian Betervide y Martin Casado de Martes de agua y Lucas Borthiry de La Patrulla Espacial.

Sin dudas, un abanico de estilos y maneras de entender al rock y a los géneros aledaños que habla de una apertura a que todo eso se macere entre percusiones e instrumentos que nos recuerdan al aire de mar, las zungas y las bikinis.

“Es muy positivo, logramos mixturar los dos estilos, es muy lúdico, sin ensayos, con planeamientos. Podemos compartir con amigos, porque muchos son amigos de otros proyectos, y eso resulta en un ida y vuelta muy lindo y relajado”, analiza Nacho, remarcado el aire de fiesta y celebración que este ciclo supuso.

Poli, que cierra esta saga atípica y tropical, también opina sobre la propuesta: “Me parece muy enriquecedor sumarme en movidas que me saquen un poco de mi cotidiano. Cuando me invitaron a esta propuesta no lo dudé, tengo ganas de escuchar como sonará una canción escrita por mí con otros ritmos y sonidos que tal vez no se me hubieran ocurrido. Que sea desafío y diversión a la vez”.

Ella no encuentra “ningún problema en que se fusionen los géneros, creo que es necesario. La música es otra cosa. La música no debería tener límites”, propone. Y tiene razón.

De hecho, Poli, junto a Maxi Prietto de Los Espíritus, y un grupo de diez curiosos músicos, acaba de editar “Boleros y canciones”, un puñado de clásicos del género, “algunas de más de cien años”, y dos composiciones propias firmadas por Poli, “Témpanos lejanos” y “Cigarrillos”. Del álbum participan dos invitados de lujo, como Gustavo Santaolalla y Andrés Calamaro.

“Grabamos sin respetar mucho porque somos personas que vivimos en Argentina, atravesadas por este presente y esta historia, y tomamos al bolero desde otro lado. Creo que el disco refleja un poco eso: una libertad para interpretar y versionar canciones hermosas, que conocemos por nuestros abuelos, tíos y padres, y que al tocarlas nos sorprendimos porque al público se lo notaba feliz, porque se conocían las letras”, cuenta Poli, entusiasmada con este proyecto, que no sabe para donde irá pero en el que, asegura, seguirá incursionando.

“Yo creo que la música es eso: unión. Llega un momento que no importa qué es lo que se toca, sino la comunión que se puede realizar en ese momento. No se puede explicar mucho, sólo se puede transmitir emociones”.