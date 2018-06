Borrón y cuenta (en dólares) nueva: More dejó atrás al cordobés y va por un mexicano

| Publicado en Edición Impresa

“El Ángel del amor”, como se hace llamar en la escena artística, en la que sin embargo todavía no debutó, está dejando un tendal de lamentos. En medio de una guerra abierta con su padre, que llora en secreto por la vergüenza de cada post de su crianza le dedica en sus redes, ahora el que sufre es Facundo Ambrosioni, su reciente ex novio, a quien le juró amor eterno, porque More Rial, que vuela como un Boeing 747, ya está a la conquista de un nuevo candidato que, se supo, tiene una abultada cuenta en el banco.

Los que siguen las redes de More ya saben de quién se trata el misterioso @maskepalabras. Se llama Yamil Bohamia y es el “amigo” de la aspirante a cantante al que ella, tan insistentemente, trató por todos los medios de venderle en sus redes un auto de alta gama que, parece, lo logró. Porque la semana pasada, More no sólo dejó de publicar esa insoportable publicidad, sino que, además, empezó a agradecerle a este misterioso caballero, mexicano él y amante de los perros, por haberle regalado un iPhone 8 que, suponemos, quizás, fue una comisión por la venta del tutú.

En fin. La cuestión es que More comenzó a dedicarle corazoncitos y mensajes melosos a su amigo, por bancarla en estos momentos difíciles, y le mandó a decir que la esperara, recientemente, mientras se tomaba el tiempo de dejar a su novio, en Córdoba, y lanzarse a la ruta para volver a Buenos Aires e ir a su encuentro.

Tras romperle al corazón al cordobés, More no disimula su cariño por este nuevo amigo con sugerentes mensajes que generaron rumores obvios de romance. Ella lo negó: “Les comento que estoy soltera y no tengo mucho que ocultar. Dejen de inventar. Te quiero @maskepalabras y no por la plata, como esos gatos que me mostraste que te mandan cosas y quieren plata. Jaja Pobres ilusas”.