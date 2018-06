Reacción de los pedagógicos que se movilizan para resistir ante una resolución oficial

Hoy a la tarde se reunirán en City Bell para analizar los pasos a seguir y buscan mantener “la esencia del proyecto educativo”

Establecido como escuela pública de gestión estatal en 1984, después de una etapa en la órbita privada, el instituto citibelense Roberto Themis Speroni se caracteriza por un modelo pedagógico singular que incluye la selección de maestros por asamblea interna, sin injerencia de las autoridades del área -que se limitan a pagar los sueldos-. El reciente dictado de una resolución oficial buscando encuadrarlos en el Estatuto del Docente generó la inmediata reacción de las autoridades del establecimiento, que aseguran sin medias tintas que “lo que pretende Educación de la Provincia va contra la esencia misma de este proyecto”, y se preparan para plantear formalmente su oposición “a medida que los cambios empiecen a tener efectos concretos”.

Mientras tanto, en la comunidad educativa se ponen en guardia; en la tarde de hoy, a partir de las 18.30, habrá un encuentro entre padres y docentes en la sede que el Speroni tiene en camino Belgrano y 465, para compartir información y prever los pasos a seguir.

Concretamente, la resolución 1610 de la Dirección de Cultura y Educación (DGCYE) bonaerense insta al Pedagógico a adecuarse a “la Ley de Educación Provincial N°13688 y al Estatuto del Docente Ley N°10579, modificatorias y decretos reglamentarios, de conformidad a las conclusiones de la Dirección de Auditoría”.

Esto implica que se nombrará un funcionario normalizador para supervisar la intervención, que en nuestra región afectará a los cuerpos docentes del Jardín de Infantes N°966, la Primaria N°130, la Secundaria N°35, el Instituto Superior de Formación Docente N°94, los anexos de Villa Elisa -La Garza y El Rincón-, y la Escuela Nº2 de Barrio Jardín.

“No se va a tocar la experiencia pedagógica” dicen en la DGCYE, “pero los docentes de estas escuelas, que hoy no pertenecen a ningún régimen, quedarán dentro de las pautas que marca el Estatuto Docente, como todos sus pares de la Provincia”.

Entre los fundamentos de la medida se citaron las inusuales modalidades de trabajo que rigen en el Speroni: “los ingresos al plantel docente se dan por medios de un sistema interno que no permite saber si los seleccionados poseen o no título habilitante, qué cargos ocupan y cuáles son sus aptitudes, y no son pasibles de sanciones”.

En el Instituto advierten que “esperaremos a ver cómo se procura implementar la resolución, pero de todos modos estamos preparando las eventuales instancias legales que correspondan”. Y admiten que “lo del sistema de ingreso de docentes autoadministrado es cierto, pero es intrínseco al proyecto educativo que se lleva adelante con éxito desde hace décadas, y que por otra parte está amparado por la ley que oportunamente le confirió carácter oficial”.

La incorporación de nuevos actores al plantel del Pedagógico se dirime en un asamblea de la que participan todos los maestros, “sin jerarquías ni voces privilegiadas”, y en la que se buscan consensos: “nunca se vota para dirimir las discrepancias”, aclaran. Los elegidos “se comunican a Educación, que paga los sueldos y no hace mucho más”; suelen provenir del propio seno del instituto.

“Es impresionante la cantidad de egresados que están dando clases. El sustento histórico lo dan ellos, pero no es excluyente; cualquiera que quiera acercarse, realizar una práctica y sumarse para participar puede hacerlo” aclaran los voceros: “no se hace por listado, claro, gente que se acerca, o alguien la acerca, y es evaluada con el cuidado con que se evalúa a alguien que va a formar a nuestros hijos. Pasan por mil filtros; incluso hay profesionales que se han doctorado, que han trabajado en el Conicet, y vienen acá a hacer cuatro años de magisterio para ponerse al frente del aula”.

“Todas las consecuencias negativas que se le pretenden atribuir al sistema son rebatibles” afirman en City Bell: “hablan de sectarismo o de elitismo y poca transparencia, pero el ingreso de los chicos es por sorteo. Además, nunca vino un ministro a ver cómo se trabaja, nunca nos preguntan qué necesitamos, y tienen la chance de hacer todas las inspecciones que quieran; sin embargo, a pesar de que en cuanto a datos e información cumplimos con todo lo de las demás escuelas, siempre que nos llaman es para complicarnos”.

“En lo administrativo podemos tener errores como cualquier dependencia pública, ya que nos dedicamos a gestionarlo nosotros mismos, los maestros” admiten en el establecimiento cuestionado, pero contraatacan: “nuestra prioridad es estar al frente del aula, y eso hacemos. Nos dicen que no cumplimos con el calendario escolar, y somos la única escuela pública que nunca hizo paro”.