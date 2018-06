“Me retiro en el Club donde siempre quise estar, y encima a los 39 años”

Luego de 21 años como jugador profesional, el Chavo le dijo chau al fútbol. Dijo que el físico le está pasando factura y que no puede dar el ejemplo ante los más jóvenes. “Acá nos enseñaron eso”, tiró

Con un jean azul, camisa celeste, suéter gris y campera de gabardina marrón oscura llegó Leandro Desábato a la sala de conferencias del Country de City Bell. Se acabó su etapa de futbolista y quedó en claro. El Chavo, uno de los jugadores más exitosos de la historia moderna de Estudiantes, anunció su despedida del fútbol después de 21 años como profesional, 422 partidos con la camiseta Pincha y tres títulos bajo el brazo.

“No fue una decisión fácil. La tenía tomada al final del semestre pasado, pero no la quise anunciar porque creía que lo más importante era el partido ante Nacional. De lo contrario lo hubiese hecho y me retiraba con la gente que es lo que todo jugador desea”, arrancó en la conferencia de prensa de ayer al mediodía, en la cual estuvo muchas veces a punto de quebrarse emocionalmente pero logró esquivar el llanto.

El Chavo, sentado en la sala en donde tantas veces habló como futbolista esta vez se estaba despidiendo. “Lo pensé mucho y recibí llamados de dirigentes y ex dirigentes; compañeros y ex compañeros, amigos... Creo que fui detrás de mis palabras. Siempre dije que iba a jugar mientras me sintiera bien físicamente y si el técnico de turno me tenía en los planes. Hoy es el final porque físicamente lo estoy sufriendo. El semestre pasado lo di todo, jugué muchos partidos”.

“Me queda la satisfacción que la última vez que la gente me vio en una cancha fue en un parido histórico de Copa Libertadores, en el cual remontamos un resultado increíble. Prefiero dejar ese recuerdo y no otro”, declaró con la seguridad de la decisión que tomó hace un tiempo, la contó el sábado en el Country y la anunció públicamente ayer.

Desábato debutó en la Primera de Estudiantes el 13 de julio de 1997, en el torneo Clausura. Ingresó en el segundo tiempo de un partido ante Unión en Santa Fe, en reemplazo de Martín Fúriga. Pasaron más de 21 años de aquel partido.

Jugó un puñado de partidos y entonces llegaron los préstamos a Olimpo, Quilmes y Argentinos. En los dos primeros clubes consiguió el ascenso. Hasta que Diego Simeone le pidió que se quedara. Corría el año 2007 y nunca más se fue del Club.

“El jugador de Estudiantes, como nos enseñaron acá, tiene que estar bien de la cabeza y físicamente para dar el 100%. En lo personal soy insoportable con los más jóvenes en ese aspecto y si ahora no puedo no tendría la autoridad para exigírselos de ahora en más. Entonces tomé la decisión de dejar y dar un paso al costado. Fue difícil”,

Con la camiseta de Estudiantes disputó 422 partidos. Eso lo ubica en el podio de los jugadores que más veces se puso la roja y blanca. Jugó siete copas Libertadores (récord), ganó tres títulos (dos nacionales y uno internacional) y marcó 21 goles.

“Me retiro en el club donde siempre quise estar y jugar hasta los 39 años es un montón. Tuve la suerte de jugar siete Libertadores y haber conseguido todo con esta camiseta. Pasé momentos muy lindos y otros no tantos, pero siempre conseguimos los objetivos planteados”, continuó el jugador nacido en Cafferata, Santa Fe, hace 39 años.

“Mis amigos y familia estuvieron de acuerdo con la decisión, salvo mi hermano más chico y mi hijo que querían que siguiese un tiempo más”, reconoció.

Desábato fue capitán y referente del plantel. Un nexo obligado entre la dirigencia y sus compañeros. Por eso cada logro y caída fue a parar a sus espaldas. “Siempre me esforcé para conseguir las cosas y en el último tiempo cada vez que nos iba mal sufría el doble. Aun ganando muchas veces me costó disfrutar. Eso, sumado a los problemas físicos, me hicieron tomar esta decisión”, tiró.

Ahora anunció que se tomará unos meses de descanso y luego iniciará la parte final de su desembarco como entrenador, primero en Reserva y luego en la Primera. ¿Será en Estudiantes? Todo hace indicar que sí.

“Hace unos años hice una promesa y la voy a cumplir: jugar en Cafferatense, el equipo de mi pueblo. Lo voy a hacer”, avisó y dijo que luego empezará a vivir su nuevo camino en el fútbol. “Todos me dijeron que es más difícil ser entrenador que futbolista”.

A la hora de señalar a los entrenadores que tuvo en su carrera, no dudó en marcar a Alejandro Sabella como el más importante que tuvo en su carrera, por su identificación con el Club. “Pero sería injusto no reconocer a otros, como el Cholo (Simeone) y Gustavo Alfaro, que fue el primero que tuve”.

“Sin dudas uno de los momentos que más voy a recordar son los vividos entre 2007 y 2011, cuando salimos campeones en Argentina y ganamos la Copa Libertadores, Tuve la suerte de jugar todas esas competencias importantes”, recordó y tiró una humorada: “Tampoco me voy a olvidar del cabezazo sobre la hora en Abu Dhabi”.

“Hubo otros momentos que me marcaron, como las veces que tuve que salir a préstamo y este último en el Club, más de formación de juveniles para sostener el proyecto futbolístico”, cerró su conferencia de prensa este referente del plantel, ganador de mil batallas que desde el sábado hasta ayer recibió todo tipo de saludos. Lo van a extrañar en Estudiantes..

