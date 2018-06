Berisso aprobó la subasta de motocicletas secuestradas

| Publicado en Edición Impresa

El Concejo Deliberante de Berisso aprobó ayer la ordenanza que permitirá a ese vecino distrito compactar unas 3.000 motocicletas que se encuestran secuestradas en sus depósitos municipales.

El proyecto presentado por el oficialismo de Cambiemos tuvo el apoyo de los ediles de todas las bancas con excepción del unibloque Primero Berisso, del ex concejal del PRO Carlos Festa quien planteó que la norma “estaba renga” y reclamó modificaciones para “garantizar la transparencia del mecanismo de subasta de los vehículos y elementos que se van a utilizar”.

El mismo planteo fue formulado desde el peronismo kirchnerista por el edil Sebastián Mincarelli pero a la hora de la votación expresó su apoyo al proyecto, señalando que “lo hacemos para que no digan que ponemos palos en la rueda pero estoy de acuerdo en que el municipio debe decir claramente cómo se van a rematar las motos”.

Desde el oficialismo, Mariela Méndez cruzó a su ex compañero de bancada, Carlos Festa, señalándole que las objeciones que planteaba las pudo haber formulado en las reuniones de comisión de Legislación, donde el proyecto fue previamente analizado.

Festa se defendió diciendo que no había podido concurrir a esas reuniones “porque como unibloque no tengo tiempo para estar en todos lados”. Y terminó su defensa con una queja al presidente del Cuerpo, Matías Nanni “porque usted no me quiere poner un empleado porque dice que no tiene presupuesto”, dijo Festa.