Hartos de no tener luz, vecinos de Melchor Romero salieron a la calle a reclamar soluciones

Son unas 400 familias que aseguraron estar hace 4 días con problemas. Baja tensión y cortes complicaron en otros sectores

| Publicado en Edición Impresa

Arrecia el frío y en distintos barrios los vecinos la pasan mal por los inconvenientes con el servicio eléctrico. Prolongados cortes de luz en algunos casos, episodios de baja tensión en otros, lo cierto es que ayer desde diferentes zonas expresaron su malestar por los vaivenes del suministro y reclamaron soluciones urgentes.

Quienes peor la pasaron fueron los vecinos de Melchor Romero, quienes salieron a la calle a exigir respuestas: un nutrido grupo de familias realizó un piquete en 520 y 167, en reclamo de suministro eléctrico tras un corte que, según denunciaron, se prolongaba desde hacía “cuatro días”.

“Estamos hace cuatro días sin luz. Pedimos tener luz y no nos vamos a ir hasta tener una respuesta firme por parte del Estado. El delegado se lavó las manos, Edelap hizo lo mismo. Somos un barrio con 800 familias. El barrio está abandonado, no tienen luz, no tenemos calles, como la mayoría de los barrios de Romero”, contó una mujer del barrio San Cayetano, donde se registran los recurrentes problemas con el servicio. “Vino la cuadrilla y supuestamente con el transformador estaba todo bien, pero los cables que alimentan al barrio estaban todos quemados, podridos de tanta sobrepoblación que hay. Hace ocho años que tenemos el mismo cable y el barrio crece cada día”, dijo.

“Yo tengo un comedor comunitario y la carne para darle de comer a los chicos la tuve que llevar a la casa de un conocido”, se lamentó.

Sobre este caso, desde Edelap se informó que durante la jornada se registró un reclamo desde la zona y se envió una cuadrilla para solucionar el faltante de electricidad. Por la tarde, el servicio había sido repuesto.

SIN CLASES

Por otro lado, cientos de alumnos de los niveles de primaria y secundaria que concurren al colegio San Cayetano perdieron ayer la jornada escolar a raíz de un corte de suministro eléctrico que dejó a oscuras a ese establecimiento situado en 44 y 29.

Así lo aseguraron tanto desde el colegio como padres de estudiantes de la escuela de La Loma. “Los chicos del turno mañana no tuvieron clases, pero a la tarde, si no pasa nada raro, los alumnos van a poder retornar a las aulas porque el servicio se restableció a media mañana”, se indicó desde el colegio.

Voceros de Edelap informaron al respecto que se debió a una interrupción puntual y el suministro fue restablecido a las 9.30.

En San Carlos, en tanto, hubo quejas por una baja en los niveles de tensión. No obstante, a media mañana los damnificados aseguraron que la luz había vuelto a sus valores habituales.

Desde 14 y 637, Arana, dieron cuenta de la escasa tensión que se registraba desde anteanoche. “Hicimos reclamos y estamos esperando que se solucione este problema que puede causar daños en los electrodomésticos”, dijo Fernando.

A su vez, desde calle 81 entre 14 y 15, de Altos de San Lorenzo denunciaron que “ya hace mas de una semana que venimos luchando con un problema de energía eléctrica; hay días que tenemos baja tensión y no podemos prender electrodomésticos a partir de las 20 hs. y hasta la 1.

Desde Edelap se comunicó que las cuadrillas trabajan en la zona para normalizar el aprovisionamiento de energía en los hogares.