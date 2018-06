Martiniano Molina sumó a "Toty" Flores a su estrategia territorial

Junto a un centenar de vecinos, Molina y Toty Flores, referente del barrio matancero La Juanita, realizaron la apertura de un foro barrial en Quilmes Oeste. “Estar cerca de los vecinos, acompañarlos y escuchar sus ideas nos ayuda a seguir trabajando por una ciudad mejor”, afirmó el jefe comunal durante el encuentro

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, sumó a su plan territorial al diputado nacional Héctor “Toty” Flores, referente del barrio La Juanita en Laferrere, con quien realizó la apertura del foro vecinal en Quilmes Oeste, en el marco del Programa Tu Barrio Propone, que tiene como objetivo fomentar la participación vecinal y trabajar propuestas para mejorar los barrios. El encuentro se realizó en la Escuela N° 55 y contó con la participación de un centenar de personas y de la referente de esa zona quilmeña y colaboradora del dirigente matancero, Jorgelina Kos Grabar.



“Quiero agradecer la participación de Toty Flores, quien viene de un trabajo increíble en la Matanza, en La Juanita. Esos valores que sostienen su trabajo y el de mucha gente que se moviliza para transformar la Matanza, son los que compartimos”, destacó el Jefe comunal. Y agregó: “En este foro apuntamos a que cada uno de nosotros pueda sumar sus propuestas que tengan que ver con el bien colectivo. Para nosotros, estar cerca de los vecinos, acompañarlos y escuchar sus ideas nos ayuda a seguir trabajando por una ciudad mejor”.



Toty Flores, dirigente cercano a la diputada Elisa Carrió, estuvo acompañado por integrantes de la Cooperativa La Juanita, que pertenece al barrio del mismo nombre de la localidad de Laferrere, partido de La Matanza. En ese marco, manifestó: “Cada vez que vengo a Quilmes Martiniano nos da alguna sorpresa. Es maravilloso que el barrio esté trabajando, impulsando proyectos que impactan en la sociedad en base a las necesidades”.



“Quilmes es una de las pocas ciudades que tiene presupuesto participativo. Ustedes están haciendo punta en un camino muy interesante para que la gente participe, no solo cada dos años votando, sino también que se ponga en la cabeza las necesidades que tienen y cómo logramos los consensos necesarios. Cuando veo esto tengo mucha esperanza de que Argentina está cambiando. La participación, el compromiso de la gente y de los funcionarios que piensan en la gente, es el signo más relevante de una transformación cultural en el país, que vino para quedarse y que estará presente más allá de los gobiernos que nos representen. Quiero felicitar a todos los que están trabajando en esta iniciativa y sepan que cuentan con nuestro acompañamiento”, destacó Toty Flores.

“Vengo del tercer sector, del trabajo social, había visto a Toty, él era nuestro faro de luz para poner nuestro esfuerzo a disposición del otro, del que más necesita. Uno se veía lejos de la política. Sin embargo, después entendimos que si no participábamos, si no estábamos presente donde se toman las verdaderas decisiones para transformar, iba a ser muy difícil que esto pasara. Por eso tenemos a un Presidente que lo ha hecho, a una Gobernadora que lo hace todos los días, y tenemos funcionarios absolutamente comprometidos. Sabemos que el desafío es muy grande y que todavía falta mucho, pero vamos hacia ese lugar que tiene que ver con vivir un poquito mejor”, afirmó Molina.



El jefe comunal estuvo acompañado, entre otros, por Tomás Molina, secretario de Gobierno y Derechos Humanos; Diego Buffone, coordinador General de la Secretaría de Gobierno; los concejales Guillermo Galetto, Facundo Maisu y Damián Castro; y el director de Planificación y referente de Villa Luján, Lucas Araujo. El Foro Barrial en Quilmes Oeste (Zona 17), está delimitado desde Av. La Plata, Amoedo, Av. Oscar Smith y Av. Calchaquí.



Cabe destacar que “Tu barrio propone” tiene como fin que cada vecino sea parte de la gestión y pueda participar con propuestas para mejorar los barrios. Para eso se dividió al distrito en 24 zonas y se le asignaron referentes barriales, que son los encargados de canalizar los proyectos de los vecinos. Los referentes designados para cada zona responden al ADN de la gestión de Cambiemos en Quilmes. Entre ellos se destacan funcionarios como el propio Tomás Molina y la secretaria de Desarrollo Social María Ángel Sotolano, el secretario de Educación y Cultura Ariel Domene; o concejales como Juan Bernasconi (presidente del cuerpo) y Raquel Coldani (titular del bloque de Cambiemos), entre otros. También hay figuras provinciales, de raíz quilmeña, como el diputado Guillermo Sánchez Sterli. Y hasta se sumaron dirigentes que apoyan desde el llano, como el ex intendente Fernando Geronés, otra figura de la UCR local.



Puntualmente, el programa cuenta con tres etapas. En primer lugar se realizan los foros vecinales; luego, se evalúan las propuestas y, por último, se realiza la votación a través de urnas que se colocan oportunamente en las escuelas donde se desarrollan las reuniones.

Los proyectos que los vecinos presenten deben ser de carácter comunitario; estar ubicados dentro del radio establecido para la zona en la que se presenta; encontrarse dentro de las facultades y jurisdicción del municipio; ser viables en función del límite presupuestario establecido para cada zona; y ser factibles técnicamente. El presupuesto asignado puede ser utilizado para uno o más proyectos, de acuerdo a lo que se defina en las reuniones. Una vez determinadas las propuestas, deben ejecutarse durante 2018.



Esta propuesta, que surgió en 2017, se lleva adelante en base al presupuesto participativo y cuenta con la asesoría del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.