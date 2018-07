Angustia vecinal en un barrio de Arturo Seguí sitiado por el barro

| Publicado en Edición Impresa

Más parecidas parecidas a pantanos que a las calles urbanas, en el barrio Procrear de 139 y 415 de Arturo Seguí los vecinos reclaman mejoras. Y explicaron su experiencia conel Presupuesto Participativo, del que resultaron ganadores en 2017: “Recién ahora, luego de casi un año de reclamos, nos hicieron las calles que votamos. El viernes removieron la capa protectora de la calle que los propios vecinos pagamos. Comenzaron la obra sin ningún tipo de planificación y dejaron a todo el barrio sin calles. Estamos rodeados de un barrial imposible de transitar”. “Desde la Delegación no obtenemos ningún tipo de respuesta y dicen no saber qué día van a retomar la obra. Varios vecinos quedaron atascados. Ni hablar que no tendremos recolección de residuos. Ni podrá entrar una ambulancia o los bomberos”, explicaron.