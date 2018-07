Para la Justicia, Daniel Lagostena mató a Erica Soriano hace casi 8 años

| Publicado en Edición Impresa

A casi ocho años de la última vez que Erica Soriano fue vista con vida (30), un tribunal declaró ayer a su pareja, Daniel Lagostena (58), responsable del crimen.

“Por unanimidad este tribunal ha tomado la decisión de dar un veredicto condenatorio”, leyó un secretario del Tribunal Oral en lo Criminal 9 de Lomas de Zamora y anunció que recién mañana darán a conocer el monto y los fundamentos de la pena.

María Esther Romero (58), la mamá de Erica, lloró al escuchar el veredicto. “Yo espero que sean 25 años, que sea una condena ejemplar, para que un tipo lo piense dos veces antes de ser violento con una mujer. Hace años que cargo con esto, nunca se iba a saber lo que pasó con mi hermana porque él no iba a confesar, es un psicópata”, dijo Verónica Soriano, la hermana de Erica.

En la lectura del viernes aclararán el delito y la calificación, algo que aún no está claro ya que el cuerpo nunca apareció.

“Son muchos testigos, fue un juicio largo y se puede tardar en procesar toda la prueba”, explicó Marina Rocovich, la fiscal del juicio, que pidió una pena de 25 años para Lagostena por el delito de “homicidio en concurso ideal con aborto (Erica estaba embarazada) en contexto de violencia de género”.

María Esther Romero, la mamá de Erica, aseguró: “No esperaba nada porque no quería generarme expectativas. No siento rencor ni quiero venganza. Pero es una persona que no puede estar en libertad. Tiene que estar resguardado para que no pueda lastimar a otras personas”.

Marcelo Mazzeo, el abogado que representa a los Soriano, insistió en que “espera una condena de 20 ó 22 años”. Pero para la familia y los que presenciaron la lectura del veredicto el temor es otro: preocupa que la pena que vayan a decidir los jueces Darío Bellucci, Juan Manuel Rial y Victoria Ballve sea menor a la esperada.

Erica Soriano tenía 30 años y para 2010 hacía poco más de nueve meses que estaba en pareja con Lagostena. Embarazada de 2 meses, desapareció de la casa de Lanús que compartían en agosto de aquel año. Nunca más se supo de ella y se sospecha que terminó en una cremación clandestina. En el juicio, dos ex parejas de Lagostena lo acusaron de violento.