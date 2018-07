Cuál será el impacto del ajuste

Se espera que en el segundo semestre la caída de la actividad se sienta con fuerza, sin embargo hay confianza en que la recuperación de Brasil y la cosecha de la próxima campaña reviertan la ecuación

Hay coincidencia en que luego la fuerte devaluación del peso y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país deberá realizar un fuerte ajuste económico para intentar eliminar el déficit de las cuentas públicas con el objetivo de volver a crecer tras lograr ese objetivo.

Sin embargo, hay fuertes discrepancias respecto al alcance en plazos y profundidad que tendrá dicho ajuste, en especial para la población y los distintos sectores del empresariado argentino.

Las devaluaciones en la Argentina han estado asociadas a traumáticos procesos recesivos, debido a la caída del consumo y la inversión, sin que las exportaciones hayan reaccionado lo suficiente; en buena medida porque las mejoras de tipo de cambio real han sido poco duraderas, advierte el último informe del IERAL, que dirige Jorge Vasconcelos.

Si este fuera el escenario de 2018, entonces el retorno del nivel de actividad sería un objetivo lejano. El riesgo existe, y no puede ser ignorado. Sin embargo, si esta crisis se encamina hacia un cambio persistente de precios relativos, habrán de aparecer vectores que permitirán una recuperación no tan distante en el tiempo.

CAE EL CONSUMO

Aunque el consumo está sufriendo una caída, los indicadores de producción no necesariamente tienen que mermar en igual proporción, porque habría más salida por el lado de las exportaciones o por la sustitución temporal de importaciones.

Además, una inflación finalmente bajo control le pondría un piso al deterioro de la demanda interna. En realidad, el fiel de la balanza está en la dinámica de las inversiones, que pese a los buenos resultados obtemnidos hasta el presente, no logran alcanzar los niveles necesarios como para convertirse en la locomotora de una recuperación inmediata (ver pág. 3)

La experiencia presente no tiene antecedentes por la magnitud de la inflación esperada (30 % anual a fin de diciembre, según la encuesta del Banco Central), y también por los cambios en la estructura de la economía, la importancia que ahora han cobrado actividades de servicios como el turismo y el rol que pueden jugar los movimientos de capitales, genera ahora distintas expectativas, con especial cuidado a la evolución de Brasil, principal mercado de los productos industriales argentinos. La posibilidad de achicar el rojo comercial con el vecino país puede ser una palanca para comenzar a salir del incipiente proceso recesivo.

Es que hasta no hace mucho tiempo, la canasta exportadora del país no era mucho más que trigo y carne, por lo que la devaluación pegaba de lleno en los precios locales de los alimentos. En el presente, subsiste esa ligazón, pero la oferta es mucho más diversificada y, además, en casos relevantes, mayor exportación no implica desabastecimiento local, sino lo contrario.

Además, la mayor diversificación de la oferta de bienes y servicios es clave, porque permite a las familias sustituir productos, buscando mejor precio, sin tener que sacrificar calidad en exceso. Así, la demanda de consumo medida en volúmenes puede amortiguar, hasta cierto punto, el deterioro del salario real.

Por otra parte, en la medida en que se perciba que la inflación no habrá de anular el efecto de devaluación, algunos indicadores, hoy incipientes, podrán consolidarse. Es el caso del turismo, que ya en junio mostró una caída de 4,1 % interanual en la cantidad de pasajeros que abordan vuelos al exterior, pero una suba de 7,3 % en los viajes de cabotaje.

En comercio exterior, el promedio móvil de tres meses de las exportaciones a Brasil avanza un 14,4 % interanual y, en vehículos automotores, junio reflejó una caída de 18,1 % del mercado interno, pero una suba de 16,2 % de las exportaciones.

Es cierto que las exportaciones de bienes y servicios no ponderan lo suficiente como para tirar del carro por sí solas. Sin embargo, hay otros factores que deben considerarse.

APUESTA AL AGRO

El segundo trimestre ha sido afectado también por la sequía, que le quitó más de 3 puntos porcentuales a la variación interanual del PBI del período. Y para la campaña 2018/19 se espera una cosecha récord.

Todo indica que el gasto público nacional, si bien a un ritmo austero, habrá de normalizarse en lo que resta del año. De esta forma, si se logra reducir el déficit primario y se recupera tanto Brasil como mercado y la cosecha vuelve a empujar hay confianza en que los efectos del ajuste sean mucho menores a los temidos.