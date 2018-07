Vacaciones de invierno “low cost”

¿De qué forma se organizan durante el receso escolar las familias que no viajan y permanecen en la Ciudad? ¿Dónde se quedan los hijos mientras sus padres trabajan? ¿Cuánto se gasta en una salida? Opciones para estas dos semanas junto a los chicos

Niños en las colas de los cines, niños en las plazas, niños donde trabajan mamá y/o papá... niños por todas partes, con las pilas bien cargadas, bulliciosos, hiperactivos. Las vacaciones de invierno son una invitación a compartir más tiempo con los chicos y disfrutarlos, pero también abren el juego a una nueva ecuación logística durante dos semanas: un reacomodamiento de horarios que se configura entre casas de abuelos y tíos, talleres y cursos, museos, espacios verdes... y, en muchos casos, largos ratos de jornada laboral con ellos en la silla de al lado, tablet en mano. Para quienes no tienen la oportunidad de tomarse unos días de licencia o viajar -aunque fuere en una de las dos semanas del receso- y deben seguir trabajando, esa invitación a la convivencia permanente plantea un desafío cotidiano.

A todos los padres que se quedan en La Plata, el tercer lunes de julio suele sonarles el disparo de largada para una carrera de “malabarismos” -en una mano la agenda, en la otra la billetera- que tiene como meta llegar a fin de mes con la salud mental y financiera intactas.

Mariano Amantea, como buen profesor de Educación Física, proyecta con sus hijos actividades al aire libre y con mucho fútbol. Papá de Lucas (10) y Nicolás (5), cuenta: “Me encanta todo lo que es planificación, los organigramas, así que organizamos las vacaciones día a día. En casa también nos encanta lo lúdico. Con Juli, mi esposa, y los chicos, siempre compartimos juegos de mesa, pero también disfrutamos desde ese lugar las charlas y los paseos”.

“Las vacaciones son una gran oportunidad para divertirnos y compartir más tiempo juntos. Por suerte, por nuestros trabajos, podemos hacerlo porque los dos tenemos horarios bastante flexibles”, admite. Y agrega: “Acá en casa, en Gorina, tenemos un campito con una cancha de fútbol... Vienen los primos, amigos, compañeros del colegio. Nuestra casa sería siempre como una colonia; hay pijamadas y todo. Y en esta época, lo es aún más”.

Amantea detalla que “también aprovechamos para hacer salidas: un paseo por el Bosque, otro por la República de Los Niños, otro por el Observatorio... un día en Chascomús, una salida al teatro en La Plata... La verdad es que no se altera mucho el presupuesto familiar porque son cosas que hacemos siempre”.

El cronograma para estas vacaciones de Nico y Luqui, quienes asisten a clases en el Ceferino Namuncurá de City Bell, incluye quedarse algunas noches a dormir con los abuelos, y muchos paseos con los primos. “Siempre piden que vayamos a algún lugar con los primos, se divierten con eso... cambiamos de escenario, pero lo que buscamos es compartir lindos momentos en familia siempre”, resume Mariano, fanático del fútbol y periodista amateur -conduce el programa de radio “Receta Rosa” en una radio online- que pasa los fines de semana de acá para allá alentando a los chicos, que juegan en Polideportivo Gonnet.

Costos

Hablando de costos, el promedio que gasta una familia tipo en una hamburguesería es 700 pesos; y una merienda para cuatro en el Centro cuesta al menos 400 pesos.

Una salida al cine para cuatro personas parte de un mínimo de 400 pesos (teniendo en cuenta los días y horarios más baratos, en los que cada entrada cuesta 100 pesos), pero puede salir mucho más, si no se tienen en cuenta los días con tarifa reducida o no se aplica alguna de las promociones que están disponibles. Los montos se pueden incrementar si se compra algo para comer o para tomar en la sala: 300 pesos o más por pochoclos y gaseosas.

Entre las opciones que tiene la Ciudad para estas vacaciones, también hay muchos espectáculos gratuitos en centros culturales y teatros, o con entradas más económicas de lo usual para colaborar con las familias a fin que puedan realizar programas en esta época.

EXTRA ESCOLAR

No son pocos los padres trabajadores que ante el hiato académico invernal optan por cubrirlo parcialmente con algunas propuestas de talleres que les permitan a sus hijos aprender sobre ciencias, cocina o arquitectura. Se trata de alternativas extraescolares que les ofrecen además la oportunidad de socializar con pares y mantener la gimnasia de cumplir con actividades en tiempo y forma, mientras papá y mamá trabajan.

Los costos de los talleres oscilan entre los 300 y 800 pesos según la periodicidad. También hay gratuitos.

Cecilia Epíscopo es mamá de Agustín (6) y Santiago (un año y medio). Si bien se va a tomar la segunda semana de las vacaciones libre, anotó a su hijo mayor en un taller de “Arquitectitos” que se brindará desde esta semana en el barrio Meridiano V.

“Es uno de los planes que tenemos con Agus para las vacaciones”, relata. Y amplía: “Lo elegimos porque nos encantaron los objetivos de crear, jugar, dibujar, construir y además porque queda cerca de la casa de mi mamá, que va a ser la encargada de llevarlo e irlo a buscar mientras trabajamos. A Santi lo dejamos en la guardería... que por suerte no se toma vacaciones”.

“Agus adora construir, hacer ciudades con lo que tenga a mano, así que me encantó esta propuesta; me vino justo, son dos días de semana, una hora y media cada día. Está bueno que tenga un plan con pares así no está todo el tiempo con los abuelos”, reconoce Cecilia, quien agrega que “la idea también es hacer planes de salidas. Con las mamás de la escuela -Agustín va a Bosques del Plata- y algunas amigas estamos planeando juntadas en casas. Por un lado, porque está todo demasiado caro y, además, porque en las vacaciones, con tanta gente y filas para entrar a todos lados, es mucho mejor plan juntarse a tomar mate y que los chicos jueguen, que lo disfrutan un montón”.

Agustín también tiene planes vacacionales con el padrino, que lo va a llevar al cine; en tiempos de receso, tíos, padrinos y abuelos suelen tener un rol fundamental y ser grandes aliados.

Felipe (6), por su parte, va a seguir disfrutando de su taller de cocina durante las vacaciones de invierno. “Es una hora diaria, una vez por semana... está buenísimo que pueda seguir asistiendo a ese espacio también cuando no tiene escuela”, dice su mamá, Soledad Reynoso: “Feli va al taller de ‘La cocina de Orly’ desde la salita de 4 del jardín de infantes; empezó con un objetivo terapéutico, porque tenía que mover el brazo y no quería durante una rehabilitación, así que buscamos esta alternativa: desde el primer día tuvo que amasar y empezó a ejercitar sin darse cuenta. Pero también se enganchó con la cocina y con el grupo, así que siguió. Nos encanta ese espacio porque le permite trabajar en equipo, seguir instrucciones e incorporar alimentos que no consume habitualmente. Hacen budines de remolachas, muffins con semillas, cosas con verduras, muchas recetas con vegetales; está muy bueno”.

“Por suerte, como yo estoy terminando la carrera de Psicología, me puedo acomodar con los horarios para salir a pasear con Feli”, afirma Soledad. “Alternamos planes gratuitos con otras salidas pagas... Buscamos de todo un poco, porque no se pueden hacer todos los días planes caros. Vamos a ir a la Feria del Libro porque nos interesa el taller Floriciencia, que es en grupo y hacen experimentos. Todo lo de la feria es gratuito... eso está bueno, así que queremos visitarla. También hay otro pago, que es Punto Ciencia, pero Feli estas vacaciones va a ir solo al de cocina y pasearemos un poco por todos lados”.

ADOLESCENTES, UN PRESUPUESTO APARTE

Carolina Savasta y Rubén Acosta son padres de Luna (11) y Mateo (5). Estas vacaciones modificarán horarios de trabajo para turnarse y estar en casa con los chicos, harán algunas salidas y saben que tendrán que destinar “un presupuesto aparte” para Luna, una preadolescente que ya empezó con las salidas entre amigas y que ya tiene “varios planes” para estas dos semanas sin escuela.

“Trabajo en casas de familia y mi marido en Esur; afortunadamente, en las casas en las que trabajo estos días tienen tolerancia con la situación y me permiten cambiar los horarios cuando los nenes, que van al Jardín Nº 918 y a la Escuela 8, no tienen escuela. Voy a estar a la mañana en casa con ellos, y cuando llegue Rubén, a las 14, saldré a trabajar. Siempre hacemos igual... Los chicos están bastante en casa y cuando podemos, hacemos algunas salidas”, comenta Carolina.

“Vamos a plaza Moreno, al Pasaje Dardo Rocha, a la Repu... Todavía no planeamos nada específico, pero ya nos vamos a poner en marcha porque no los podemos tener todo el tiempo encerrados... ¡Imposible!”, se ríe Savasta, quien también planea salidas por el barrio Meridiano V: “En el centro cultural de la estación hay cine y teatro para los chicos, todos espectáculos a la gorra o gratis, y vienen muy bien”.

Respecto de los gastos, confiesa que “mis chicos se amoldan bastante... Nosotros les decimos ‘esto sí, esto no’ y ya saben que les damos hasta donde podemos. Pero ahora que Luna está más grande y empezó con las salidas con amigas... Si va a la casa de las chicas, lleva galletitas y nada más. Pero estos días también van al cine, o a comer unas hamburguesas, esas cosas que les gusta compartir a los adolescentes y a nosotros nos gusta que las disfrute; una salida así insume más de 300 pesos, entre el cine y comer algo. Hay que destinarle un presupuesto aparte, algo que a veces cuesta, pero bien vale el esfuerzo porque a ella le encanta”.

A LA OFICINA JUNTOS

María Camaño tiene “la suerte” de poder tomarse vacaciones la próxima semana, pero en estos primeros siete días libres de escuela hará “malabares” con los chicos. “Somos del interior, así que no tenemos abuelos de los nenes acá en La Plata”, cuenta la mamá de Nina (8) y Baltazar (5); esto se traduce en que “hay horarios en que los nenes tienen que venir a mi trabajo”.

María es arquitecta y comparte estudio con algunos colegas. “Voy con los nenes las horas necesarias. Se quedan con su tablet o miran dibujitos en la computadora un rato. Se portan bien, pero no deja de ser una situación atípica y un poco incómoda, porque obviamente los nenes tienen sus demandas típicas de la edad... Pero nos arreglamos. Otros días se van con el papá, que trabaja en una concesionaria de autos. También están un rato con él... nos vamos acomodando”, señala María, quien para la segunda semana del receso planea paseos varios, “todos de bajo presupuesto; no hay mucho dinero disponible este año para jueguitos, ni para merendar todos los días en algún lado, así que vamos a ir a ver unas obras de teatro por casa, en Villa Elisa; a unas jornadas de narración infantil que hay en un jardín de 135 entre 464 y 467, que son gratuitas; y a la plaza con la pelota y el mate. Si llueve, no hay problema: pochoclos y Netflix en casita”.