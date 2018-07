Con defensor oficial, “Pity” está cada vez más complicado

El peritaje a la pistola que descartó tras el hecho prueba que es la homicida. Además, apareció una foto suya con la víctima

El peritaje que hizo la policía de la Ciudad a la pistola encontrada en una alcantarilla cercana a la torre 12 del barrio Samoré, en Villa Lugano, prueba que es la que mató a Cristian Díaz (36) en la madrugada del jueves pasado. Y ya se sabe que ahí la descartaron Cristian “Pity” Alvarez y su novia, camino al boliche Pinar de Rocha.

También se supo que el abogado que condujo a Cristian “Pity” Alvarez a la comisaría donde se entregó por el crimen, renunció a su defensa.

Sebastián Queijeiro trabajaba con Álvarez desde hacía cuatro años y medio. Después de estar cinco horas con el imputado en el Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Ezeiza, tomó la decisión de dar un paso al costado. Según confirmó, lo vio desencajado, descompuesto, deprimido y fuera de sí. Contó que en esa charla el cantante se tiraba de los pelos y, por momentos, se quedaba dormido. En adelante, “Pity” Álvarez será representado por el defensor oficial Santiago Ottaviano, mientras que Claudio Calabressi está a cargo de la representación de su madre, Cristina Congiú (68). La situación procesal del músico es complicada, no sólo por lo que confesó ante las cámaras (que no tiene validez legal) sino por lo que aportaron los testigos (entre ellos la novia de “Pity”) y los indicios colectados hasta ahora. Alvarez dijo ante las cámaras que había asesinado a Díaz “porque era él o yo” y que “era un pibe que choreaba”. Sin embargo, la víctima no tenía armas ni antecedentes.

Si bien el ex líder de Viejas Locas negó el vínculo con su víctima, apareció una foto juntos que -aunque aún no está en el expediente- prueba que se conocían. “Eso no prueba nada, lo único que demuestra es la diferencia de contextura que hay entre ellos”, advirtió Calabressi.

La madre de “Pity” aún no pudo verlo, pero voceros del caso anticiparon que lo visitará “en estos días”. También trascendió que la familia del músico pidió que protejan a posibles testigos para que se animen a declarar e intentar aportar datos a la investigación del juez Martín Yadarola.