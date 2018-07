La Provincia afina una nueva oferta para la paritaria crucial con los gremios docentes

Si no hay acuerdo, las clases no arrancan. La propuesta pasaría por equiparar la evolución de la inflación en lo que va del año. Los sindicalistas quieren el 30%

A 94 días de la última reunión paritaria entre los sindicatos docentes y el gobierno provincial, las partes volverán a sentarse en la mesa de negociación para lo que será una partida crucial: de su resultado dependerá si los maestros nucleados en el Frente Gremial Docente bonaerense regresan o no a las aulas tras finalizar el receso invernal.

Los docentes llegan a la cita de hoy a las 15, en la sede del Ministerio de Economía, con “un paro bajo el brazo”. El gobierno de María Eugenia Vidal, en tanto, lo haría con una nueva propuesta.

Es que, siempre en un marco de gran hermetismo y sin confirmaciones oficiales, en las últimas horas trascendió que la Provincia estaría elaborando una nueva oferta para presentarle a los docentes: consistiría en equiparar la evolución de la inflación en lo que va del año, medida a través de IPC que maneja el Indec y teniendo en cuenta los resultados hasta el mes de julio inclusive.

Lo que es seguro es que a esta cita clave se llega en un marco de creciente tensión

Debido a la reserva con que se manejan en los ámbitos oficiales respecto a esta oferta, no está confirmado que la misma vaya a ser presentada en el encuentro de hoy o en sucesivas reuniones.

La Feb, el Sadop, Amet, Udocba y Suteba ya han señalado públicamente que reclamarán “30 por ciento de aumento, y con cláusula gatillo.

Desde el gremio Suteba días atrás salieron a pedir “una actitud responsable del Gobierno para el encuentro de hoy en cuanto a una discusión integral en relación al salario y a las diversas problemáticas que hemos planteado” y denunciaron que tienen “el salario congelado desde el 2017” y exigirán “el 30% con cláusula gatillo”.

Lo que es seguro es que a esta cita clave se llega en un marco de creciente tensión, que días atrás se profundizó con un fuerte cruce de declaraciones.

Fue después de que la gobernadora María Eugenia Vidal pidiera en conferencia de prensa que los chicos “puedan comenzar las clases” y no sean “rehenes” de las decisiones gremiales.

Quien enseguida salió a responderle fue el titular del Suteba, Roberto Baradel, al enfatizar: “Los chicos son rehenes del abandono, la desidia en la gestión y de las mentiras de la Gobernadora. Los trabajadores no tomamos a nadie de rehén, reclamamos lo que es justo. Ante la falta de respuesta a los reclamos, ejercemos nuestros legítimos derechos constitucionales”.

Más allá de que el Gobierno cambie o no la oferta a los docentes está claro que el escenario el complejísimo. Hace más de tres meses que no hay encuentros y a esta altura es una realidad que la paritaria de este año ya batió el récord de “no resolución” que ostentaba la del 2017, cuando el acuerdo entre las partes se firmó el 4 de julio. Encima la inflación no cede y las proyecciones para este año ya se ubican en torno al 30 por ciento.

En las reuniones previas no sólo no se llegó a un acuerdo sino que los avances fueron casi nulos: para los maestros todas las ofertas resultaron insuficientes y por estos días el latiguillo “teníamos razón” -en referencia al rechazo al 15%- encabeza cada comunicación de los gremios en las redes sociales.

Por estas horas el interrogante pasa por saber cuál es el margen que tiene la Provincia para presentarle a los docentes una propuesta “superadora”.

Como se sabe el 14 de julio pasado los gremios iban a anunciar una huelga que impediría la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno. Pero entonces llegó la convocatoria de la Provincia para el encuentro de esta tarde. Ese llamado, de alguna manera, venía a cuenta del fallo judicial que le exigió que convoque a paritarias porque la negociación había quedado trabada por una decisión “unilateral”.

