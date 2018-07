Ahora Trump denuncia que el FBI espió su campaña presidencial

Acusó a la agencia de investigaciones y al Departamento de Justicia tras divulgarse documentos que indican que un ex asesor suyo “estuvo colaborando” con el Kremlin

Publicado en Edición Impresa

Washington

El FBI cree que un ex asesor de campaña de Donald Trump estaba “colaborando” con Rusia mientras trabajaba para influir en las elecciones presidenciales de 2016, según revelaron documentos secretos entregados a organizaciones noticiosas estadounidenses.

El presidente de EE UU respondió ayer calificando a las escuchas telefónicas a su ex asistente como parte de una conspiración partidista e “ilegal” porque parte de las informaciones manejadas por el FBI provenían de fuentes demócratas.

“Se podría decir cada vez más que la Campaña Presidencial de Trump fue ilegalmente espiada (vigilada) para que obtuviesen beneficios políticos la deshonesta Hillary Clinton” y los demócratas, escribió en Twitter el presidente, y agregó: “¡Cacería de brujas, Manipulación, un Fraude!”, sin brindar más detalles al respecto.

Carter Page, asesor en política exterior del equipo de Trump durante la campaña presidencial de 2016, es mencionado directamente en un documento del organismo encargado de controlar la vigilancia de los espías, la Foreign Intelligence Surveillance Court, fechado en octubre de 2016, según elementos publicados por el diario The New York Times.

“El FBI piensa que Page fue objeto de reclutamiento por parte del gobierno ruso”, señala el texto escrito por un funcionario de la policía federal estadounidense.

La publicación de este informe se produce un poco más de una semana después de que el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar las injerencias del Kremlin en los comicios estadounidenses, inculpara a doce agentes de inteligencia rusos por haber pirateado computadoras del Partido Demócrata.

La vigilancia a Carter Page se había convertido en febrero pasado en objeto de una fuerte rivalidad entre demócratas y republicanos en el Congreso.

Los republicanos redactaron una nota en la que sostenían que el FBI basaba la vigilancia a Page en una misión financiada por el Partido Demócrata y el equipo de campaña de su candidata, Hillary Clinton.

Desafiando al director del FBI y al Departamento de Justicia, Donald Trump desclasificó entonces esta nota de cerca de cuatro páginas, que se apoyaba en el documento ahora revelado.

La Casa Blanca bloqueó en un primer momento la publicación de una “contra-nota” proveniente de los demócratas, según la cual la vigilancia a Carter Page “estaba fundada en pruebas irrefutables y en un motivo razonable”.

El New York Times informó que un juez aprobó el documento inicial de vigilancia telefónica, una autorización ratificada posteriormente en tres oportunidades por otros magistrados.

En el documento, redactado un mes antes de la victoria de Trump, el FBI dice creer que “los esfuerzos del gobierno ruso son coordinados con Page y tal vez con otros individuos asociados a la campaña del Candidato #1”, en referencia al postulante republicano.

“Page estableció relaciones con funcionarios del gobierno ruso, incluidos agentes de inteligencia”, agrega el texto.

REPERCUSIONES

El representante demócrata Adam Schiff, de California, más alto miembro demócrata en la Comisión de Espionaje de la cámara baja, dijo que los documentos revelados detallan “por qué el FBI estaba tan preocupado de que Carter Page pudiera actuar como agente de una potencia extranjera”.

“Fue una buena solicitud y renovaciones aprobadas por cuatro diferentes jueces nombrados por tres diferentes presidentes republicanos”, expresó Schiff en el programa “This Week”, de ABC.

El republicano Marco Rubio también estuvo en desacuerdo con Trump y dijo que no cree que el FBI haya hecho algo inapropiado al obtener autorización judicial para ir en contra de Page.

“Sobre este asunto tengo una manera de pensar diferente a la del presidente y la Casa Blanca”, dijo Rubio en el programa “Face the Nation”, de CBS. “Ellos no espiaron a la campaña según lo que he visto hasta ahora. Aquí hay una persona que ha alardeado abiertamente sobre sus vínculos con Rusia y los rusos”.

Page, que hasta ahora no ha sido inculpado, ha negado ser agente de Rusia, algo que volvió a decir ayer en la cadena de noticias CNN. “No, nunca he sido agente de una potencia extranjera”, remarcó.

En una carta de 2013, Page se describió a sí mismo como un “asesor informal” para el Kremlin pero ahora dijo a CNN que llamarlo asesor “es realmente cambiar la información”.

QUEJA DEL KREMLIN

En tanto, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, le expresó el sábado a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo que el arresto en EE UU de María Butina (29), una rusa acusada de haber intentado, en secreto, tener influencia en organizaciones políticas estadounidenses por orden de Rusia, es “inaceptable”.

Lavrov también señaló que era “necesario liberarla lo antes posible”, según el ministerio.

Butina fue detenida en EE UU por haber actuado como agente de un gobierno extranjero. Está acusada de haber “infiltrado organizaciones” políticas “para promover los intereses de la Federación de Rusia”, según el acta de acusación. Podría enfrentar al menos diez años de prisión. (AFP y AP)

