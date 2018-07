Sin precios mínimos, buscan que los viajes aéreos por el país salgan más baratos

La medida regirá desde el 15 de agosto para los pasajes que se compren con más de 30 días de anticipación

El Gobierno anunció ayer la eliminación de precios mínimos para los pasajes de avión, en el marco de un proceso de flexibilización de tarifas aéreas, lo que representa un respaldo decisivo a las empresas low cost para que operen en forma más fluída en el país.

El Ministerio de Transporte eliminará las regulaciones que establecen las tarifas mínimas por debajo de las cuales las compañías no pueden cobrar a los pasajeros, lo cual venía siendo reclamado por las aerolíneas de bajo costo.

La medida comenzará a regir a partir del 15 de agosto próximo para pasajes que se adquieran con al menos 30 días de anticipación. “Esta medida produce reducción de precios y les da la posibilidad de elegir promociones muy agresivas que podrán ofrecer las empresas”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

REGULACIONES

Como se recordará hasta fines del 2015, el mercado aerocomercial tenía una banda mínima y una máxima regulada por el Gobierno. Dentro de ese rango, podían cobrar lo que quisieran. En enero de 2016, la banda tarifaria se quitó pero quedó la mínima, que jamás se actualizó. El anuncio ahora es que quienes vendan pasajes con un mes de anticipación, podrá ofrecerlos al precio que quiera, posibilidad que hasta ahora tenía prohibido. Dentro de los últimos 30 días, regirá el mínimo como hasta ahora.

La baja de las tarifas era un fuerte reclamo de las empresas de low cost, que siempre se caracterizan por promociones a la hora de llenar aviones. Sin embargo, en la Argentina esa posibilidad estaba vedada.

MÁS DE DOS AÑOS

De esta forma, el Gobierno viene a desactivar el último gran obstáculo que le reclamaban las aerolíneas low cost para incrementar su presencia en el país. Sin embargo se demoró casi dos años y medio en implementar una resolución largamente pedida por estas empresas.

La desarticulación de la banda comprende romper el piso de tarifas que bloquea la posibilidad de ofrecer pasajes a valores por debajo de los valores vigentes hasta hoy en rutas de mucha demanda.

De esta forma, el Gobierno busca generar inversiones para un sector que se espera sea muy atractivo para inversores externos, dada la posibilidad de utilizar rutas potencialmente muy rentables. Si bien el sector no tenía ajuste en los valores desde hacía cuatro años, que a la luz de la inflación vigente en la práctica significaba una rebaja en los costos de utilizar las aerolíneas, el Gobierno con la medida busca dar certeza a los inversores.

La medida generó satisfacción en empresas como FlyBondi que desde el inicio de sus actividades en el país reclamaba la aplicación de estas rebajas para poder ofrecer a sus clientes precios muy inferiores a los vigentes en la actualidad. Una prueba de ello la dio el CEO de la compañía low cost, Julian Cook, quien manifestó que le gustaría vender pasajes a $200. “No queremos competir con las aerolíneas existentes, queremos apuntar al público que no vuela y nada mejor que precios bajos para cambiar la mentalidad. Por ejemplo, me gustaría vender pasajes a $200, más allá de que eso no se puede hacer porque no permiten hacerlo a menos de $500”, declaró el ejecutivo.

Ahora ese límite quedó derogado por la nueva legislación, que significa un espaldarazo para la presencia de este tipo e aerolíneas en el país. Algunos analistas estiman que buena parte de las rutas aéreas del país podrían reducir sus tarifas hasta un 30 por ciento en promedio, luego de la anunciada desregulación de los precios mínimos.

Sin embargo sectores gremiales se oponen a esta decisión y cuestionan que “dejar a las empresas fijas sus propias, es poner en peligro a los pasajeros”.