¿Quién da más? (“Locos” de remate)

CECILIA FAMÁ

cfama@eldia.com

“Lo más raro que rematé fueron gallinas; también pájaros”, recuerda Cristian Galliani, de 41 años, quien luego de dejar la carrera de Veterinaria en cuarto año cambió de rumbo y se graduó como Martillero y Corredor Público en la Universidad Nacional. “Siempre estuve en este mundo, me encanta. Mi padre tenía en este mismo local una casa de antigüedades, y yo me crié entre muebles viejos y reliquias de todo tipo”, agrega. “Esta casa” es una de las muchas casas de remate que hay en la ciudad, ésas que mantienen vivo el mercado del usado de la manera más tradicional: con un precio de base y bajando el martillo al mejor postor. Espacios consolidados y con códigos particulares, que compiten con las menos formales “ferias americanas” o “de garaje” a la hora de liquidar los elementos de una casa cuyos dueños se mudan, o han fallecido, o se van del país.

En La Plata existe una generosa agenda para que lo usado consiga nuevos dueños de la mano de estas modalidades: hay remates casi todos los días de la semana, y ferias en viviendas particulares casi todos los fines de semana. Al margen de la omnipresente venta online y de los grupos en redes sociales orientados a la compraventa, son muchos los vecinos que recorren casas de antigüedades, de remates y siguen cualquier pista que les permita hallar objetos deseados o que necesitan, a precios muy convenientes.

Estos buscadores de cosas de segunda -o tercera- mano suelen peregrinar por muchos de estos lugares en busca de hallazgos. “Hay quienes compran solamente cosas de bronce; otros buscan alguna clase específica de arte decorativo, o cuadros: vienen con una lupa, analizan, se llevan sólo eso”, cuenta Alicia Calandra, organizadora de ferias en casas.

LA BIBLIA Y EL CALEFÓN

En los remates de Galliani, que tienen lugar allí donde El Mondongo se toca con Berisso, en 66 entre 121 y 122, cada jueves a las 19.15, se vende lo que sea: “Todo tipo de muebles, herramientas, electrodomésticos, cuadros, objetos, animales...”, describe Cristian, quien abrió su local hace una década: “Nosotros tomamos en consignación y ponemos las cosas a un precio razonable: para que esto funcione y la gente vuelva, le tiene que servir a las dos partes, tanto la que vende como la que compra”.

Cada jueves recibe en el local entre 20 y 80 personas, dependiendo de los lotes que tenga en oferta, que actualmente -en una concesión a los tiempos que corren- sube a la página de Facebook del lugar. “Ahí la gente mira todo, y si hay cosas que les interesan, se acercan”, explica.

El jueves pasado, la concurrencia rozó las 70 personas. “Cuando hay muebles de algarrobo o buenos lotes de vajillas antiguas, viene un montón de gente”, advierte el martillero. Y agrega: “Muchos equipan sus casas, otros están armando locales y otros compran cosas insólitas que yo mismo me pregunto para qué usarán: heladeras que no andan, un lote de corchos, entre tantos ejemplos que podría dar”.

“Hay cosas que no me gusta mucho vender. Por ejemplo, ahora tengo varias sillas de ruedas, de un geriátrico que cerró -admite-, pero bueno, siempre hay alguien que necesita y viene a buscar. Más ahora, que la situación económica está tan mal. Hay mucha gente que no puede comprar cosas nuevas. Una heladera nueva quizás sale 10 mil pesos y acá te llevás una usada, en buen estado, a 3 mil pesos. Es muy conveniente”.

Respecto de la competencia, Cristian asevera que abunda: “Ahora cualquiera es vendedor por internet, o hace una ‘venta de garage’. Ese mercado se alimenta con mercadería que venía a los remates y se ha creado un circuito informal que no paga impuestos, ni está registrado. Nosotros somos profesionales con título universitario, tenemos todo en regla y vivimos del usado”.

Otro de los remates tradicionales de la Ciudad es el de 1 entre 61 y 62, que se realiza todos los lunes a las 19. También se maneja por consignación y, dependiendo del caso, la gente acerca sus muebles y objetos o pide que los retiren los propios rematadores. No muy lejos de allí, en 70 y 118, hay convocatorias similares los miércoles a las 18.30, en una casa que abrieron Leonardo Cecapolli y su padre en 2014; ahí se desempeñan dos martilleros, a los que pronto se sumará el propio Leonardo.

“Acá se recibe de todo menos ropa, partes de computadoras y partes de auto”, revela Cecapolli, quien recuerda que lo más curioso que vendió fue “un libro de la fundación de La Plata, con tapa de cuero, enorme, de 60 x 60 centímetros. La verdad es que a veces uno acepta cosas que ni se imagina que se van a vender y hay personas a las que les interesan muchísimo”.

Respecto de la clientela, Leonardo evalúa que “hay gente nueva, a veces, pero en general van los mismos a todos los remates: tenés a los que equipan negocios, los decoradores y los ‘compra-venteros’, como les decimos, que buscan cosas que después revenden en casas de antigüedades o en la capital federal”.

“¿El precio? Acá lo pone la gente. El nuestro es un remate sin base, al mejor postor; pero bueno, tenés que tener la habilidad de ofrecer el lote a un precio justo para el que vende el producto. Si vendés un ropero provenzal que sale 5 mil pesos a 100, no es negocio. Yo pregunto ‘¿tengo 3 mil para empezar?’, y de ahí arrancamos. Un mismo producto se puede vender un miércoles a 5 mil y el siguiente a 2.500, nos ha pasado”, precisa Cecapolli.

“Lo que más se busca y se vende son los muebles, porque hoy en día en el marcado no encontrás piezas de categoría como las que se hacían antes y la gente las valora mucho. También salen las luminarias; en general se venden todas las que entran. Y después un poco de todo: cocinas, electrodomésticos... Si las cosas están en buen estado se venden todas”.

DOMÉSTICA FERIA

Otra modalidad de venta de usados y cosas en desuso son las ferias en las casas, que se denominan “americanas” o “de garage” y que en los últimos tiempos se han puesto de moda cuando por mudanzas u otros motivos hay que “vaciar” una casa de manera más o menos perentoria.

Alicia Calandra, restauradora, organiza muchas de estas ferias en la Ciudad. Hay fines de semana, como el que pasó, en los que tiene actividad por partida doble: en las casas y también en un depósito en el que se almacenan las cosas que no se venden.

El sábado pasado, Alicia organizó una venta en 28 entre 70 y 71, la casa de un matrimonio joven que se va a vivir a Australia. “Pusimos a la venta todo; ellos se van con seis valijas y todo lo demás se expuso y se vendió”, revela acerca de la dinámica de estos encuentros en los que se abren las puertas de las casas a las 10 de la mañana y hay exposición y venta hasta las 16. “Hay gente que viene a hacer cola a las 7. Ven en Facebook cosas que les interesan y no se las quieren perder. Cuando abrimos, la gente se va anotando, es por orden de llegada”.

“Hay gente que viene siempre y busca cosas puntuales, como cuadros o enlozados”, señala Alicia. Y amplía: “Otros lo toman como un paseo, para buscar cosas de los ‘70 o de estilos que no se encuentran fácilmente. Otros compran para revender en San Telmo, hay de todo”.

“Hacemos las ferias en las casas de familia, que son naturalmente ‘show-rooms’, y lo que no se vende lo llevamos a nuestro depósito. Esa es otra oportunidad para el que no pudo venir el primer día y también permite ver todos los remanentes. En general son cosas muy buenas, que tarde o temprano se venden”, dice Alicia desde su experiencia.

IMPULSO QUIJOTESCO

Hace cuatro años, Carlos Isasi encontró tirado en un local de compraventa un llavero con dos cabezas de caballo. Casi no tenía valor, pero lo compró para restaurarlo. Ese objeto es aún hoy su llavero e inició un viaje sin retorno, con mucho de pasión y nostalgia. Carlos es hoy un coleccionista singular, aunque él prefiera no definirse así, con 200 piezas de bronce en su casa. Algunas están en vitrinas, otras sobre la mesa de luz, “por todos lados, porque me gusta verlas”, reconoce.

“No me considero un coleccionista -aclara- pero la verdad es que me da mucha lástima que no se valoren más que por el metal algunas piezas que tienen un trabajo enorme, y cosas que incluso ya no se fabrican. Empecé a decirme ‘no puede ser que esto se vaya a la fundición’, y ahí empecé a buscar estos objetos que sueldo, lustro y dejo como nuevos. Los recupero y me da mucha satisfacción. Espero que mi hija los siga guardando cuando yo ya no esté”, se esperanza este jubilado que vive en Villa Elisa y es asiduo concurrente de remates, ferias de garaje y compraventas de La Plata y la zona del Parque Pereyra.

Entre sus piezas preferidas están los Quijotes: “Tengo tres hermosos, uno de ellos enorme, que compré todo desarmado. Hace años que hago esto, para lo que no necesito mucha plata, porque en general son cosas a las que se les da poco valor, sólo el del material. Compro las cosas porque me gustan, porque me entretiene restaurarlas y además porque siento que las recupero del olvido”.