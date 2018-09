Para Bullrich, Gendarmería fue “muy manoseada por el poder político” en los últimos años

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que la Gendarmería fue “muy manoseada por el poder político” en los últimos años y por ello, para destacar la importancia que tiene para el gobierno la institucionalidad, el presidente Mauricio Macri, apenas llegó de su viaje a Nueva York, se apersonó a la sede de la fuerza que fue atacada con bombas molotov el lunes último.

“La Gendarmería es una institución muy importante en el país” que tuvo “bajo nivel de valoración, sobre todo desde la conducción política” a tal punto que “en 2013 se levantó, como la Prefecrtura; las habían maltratado tanto en sus sueldos”, afirmó Bullrich en diálogo con periodistas en un almuerzo en el Colegio de Abogados porteños.

De ahí el gesto del presidente Macri, quien apenas bajó del avión -de regreso de su viaje a Nueva York- fue a la sede del Círculo de Suboficiales de Gendarmería -en el barrio de San Telmo-, que fue atacada por un grupo de jóvenes, con las caras tapadas, con bombas molotov, el lunes último.

Junto a @mauriciomacri visitamos la sede de la mutual de @gendarmeria donde se atienden personas enfermas, atacada por manifestantes con bombas molotov. El Presidente redobla su compromiso contra la violencia. Sabe que trabajaremos para que no quede impune. #ArgentinaSinImpunidad pic.twitter.com/P7hILKvWlH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 26 de septiembre de 2018

En ese lugar se alojan enfermos de la fuerza de seguridad o sus familiares, dijo Bullrich. Los gendarmes son “muy queridos” en el interior del país,”está muy metida en la geografía social del país”, acotó.

La ministra recordó que el ataque del lunes fue el segundo contra la sede mutual de Gendarmería, la primera fue en una de las marchas por el joven Santiago Maldonado, en septiembre del año pasado, en tanto que en la del lunes último “creemos que salieron de una marcha”, dijo en alusión a la realizada por la ATE-CTA en Plaza de Mayo, a unas diez cuadras de la sede de Gendarmería.

EN 2018 SE PAGARON MÁS DE 10 RECOMPENSAS, INCLUIDA LA DE THOMAS

El Ministerio de Seguridad pagó este año más de diez recompensas para encontrar prófugos, entre otras la que permitió ubicar a Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), el último prófugo de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del funcionario kirchnerista Roberto Baratta.

Así lo indicó hoy la ministra Patricia Bullrich al comentar alternativas del arresto de Thomas, detenido a medidados de septiembre en un departamento de barrio Norte, gracias a la denuncia de una vecina, que brindó datos precisos y por lo tanto se hizo acreedora de una recompensa de 500 mil pesos.

"Cuando el prófugo está en un lugar del que no sale 40 días no es fácil encontrarlo, no se conecta a ninguna red y tiene una red de protección", comentó en diálogo con periodistas. Las recompensas permitieron ampliar la capacidad de búsqueda del Ministerio de Seguridad "con la participaicon social.

En el caso de Thomas hizo declaraciones que burlaban a la Justicia. Decía: "¡Yo no me voy a entregar nunca!, ¡a mi no me van a encontrar! y el abogado decía lo mismo. Sentimos que él tenía esta especie de falta de respeto", hacia las autoridades, dijo.

Bullrich mencionó luego que la línea número 134, que lanzó en febrero para denunciar telefónicamente delitos federales como narcotráfico, trata de personas, explotación infantil, grooming, abuso sexual y prostitución es "muy usada".